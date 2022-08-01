استنكر نحو مئة برلماني فرنسي "سياسة الحرب" التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الأكراد شمال سوريا.ورأى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الشيوعيين، ومن حزب "لا فرانس أنسوميز" (يسار راديكالي)، ومن الاشتراكيين، والبيئيين، ومن الجمهوريين (يمين)، ومن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، أن الرئيس التركي يستغل مكانته المحورية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في سياق الأزمة في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا. ودعوا فرنسا إلى حث مجلس الأمن الدولي على فرض منطقة حظر طيران في شمال سوريا، ووضع أكراد سوريا تحت حماية دولية، كما طالبوا بأن تتمكن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من الاستفادة من اعتراف دولي.

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن فضاء الولايات المتحدة السياسي يشهد التراجع والفشل.وانه "لا يمكن اليوم للسعودية أن تفعل أي شيء لأمريكا ولا أمريكا للسعودية". و"السعودية التي كانت تساعد أمريكا بالمال ضعفت قدرتها على حل مشاكلها الاقتصادية هي نفسها".و أن مشاكل أعداء طهران هي أكثر بكثير من مشاكلنا.

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ، عن تقديم بلاده مقترحات وأفكارا جديدة لتسهيل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.وقال "نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في خطة العمل المشتركة الشاملة، ولا سيما منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لإعطاء فرصة أخرى للولايات المتحدة لإظهار حسن النية والتصرف بمسؤولية".و نحن على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير، إذا كان الجانب الآخر مستعدا لفعل الشيء نفسه".

كشف يعقوب رضازاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عن احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية بالأيام المقبلة في فيينا. لكن في النهاية، سيتم تحديد المكان الدقيق للمفاوضات وفق تفاهم الأطراف".

اشتبكت قوات حرس الحدود الإيرانية مع عناصر من حركة طالبان الأفغانية في أحدث مواجهات عبر الحدود منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان قبل عام,وقال حاكم محافظة هرمند شرقي إيران، إن الواقعة محل التحقيق.و لم يصدر تعقيب فوري من طالبان.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيل "كراكن" المتطرف في منطقة خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا.كما استهدفت القوات الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت لواء عسكريا تابعا القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا,ودمرت مدفع هاوتزر M777 أمريكي في دونيتسك,وقامت القوات الجوية الروسية بتصفية ما يصل إلى 100 متطرف في منطقتي خيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى أربعة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت 11 صاروخ MLRS خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أفاد ميخائيل رازفوجايف، حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، بأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء هجوم بما يبدو أنها طائرة بدون طيار، على مقر أسطول البحر الأسود في المدينة,و "سقط جسم مجهول في فناء مقر الأسطول،وأعلن إلغاء كافة الفعاليات الاحتفالية المخطط لها في سيفاستوبول بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، داعيا المواطنين "للتحلي بالهدوء والبقاء في المنازل قدر الإمكان".

"قصفت القوات الأوكرانية كليشيفكا بثلاث قذائف من عيار 155 ملم ودولوميتنوي في دونيتسك بست قذائف من عيار 155 ملم وبفارق دقيقيتين".

أكد عضو مجلس الدوما الروسي عن القرم ميخائيل شيريميت، أن قرار كييف إجلاء سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها في دونباس حتى الآن، ليس إلا خدعة جديدة من خدع نظام زيلينسكي.وقال إن "المحتالين السياسيين في كييف قرروا تدبير خدعة جديدة، حيث سيستدرجون السكان من دونباس، عبر خلق ظروف لا تطاق للحياة، ثم سيختبئون وراءهم، ويرسلونهم إلى الجبهة قسرا".

اعتبر العقيد المتقاعد من المخابرات الجوية الأمريكية جيه ميرفي دونوفان أن خسارة أوديسا ستؤدي إلى هزيمة كييف في النزاع المسلح، وقال "إذا وعندما تسقط أوديسا، فإنها قد تسقط، مثل خيرسون، بفعل "الطابور الخامس"، وليس بالقتال"."وذلك ربما سيكون بمثابة نهاية اللعبة لأوكرانيا".ولفت إلى أنه لا يزال أمام أوكرانيا، وكذلك أوروبا والولايات المتحدة، التي تواجه عاصفة سياسية واقتصادية ذات "أبعاد ملحمية"، أن تجتاز فصل الشتاء، وأضاف: "حتى الآن، الروس يربحون.. في الحقيقة، لا أحد يخوض الحرب والشتاء مثل الروس".

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة في علاقتها مع روسيا، تتمسك بمفهوم "من الردع إلى التدمير". وهم أنفسهم يتحدثون عن ذلك، هذا هو تاريخهم".

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسطول البحري الروسي يؤدي مهامه في حماية أمن البلاد على أكمل وجه، ويظهر للعالم أجمع جهوزيته العالية وإعداده المتميز.

اتهمت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل، قادة الاتحاد الأوروبي بالجهل والغطرسة، بسبب تجاهلهم للتوافق الجيوسياسي والمبادئ الأساسية للدبلوماسية في تعاملهم مع روسيا.وقالت نعتقد أننا عظماء لدرجة أنه لا يمكن لأحد الاستغناء عنا.. يبدو لي أن أوروبا بحاجة إلى روسيا أكثر مما تحتاجه روسيا,و أن الأوروبيين بدأوا الآن يشعرون بخيبة الأمل واليأس بشكل متزايد، مما قد يؤدي إلى أعمال شغب واحتجاجات مناهضة للحكومة. وأضافت أنها تعتبر الأزمة في الاتحاد الأوروبي نتيجة الإدارة الداخلية غير الفعالة، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية أصبحت لاعبا ضعيفا بشكل متزايد على الساحة الدولية، مما يفسح المجال للدول الآسيوية.

اعتبرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية أن العقوبات القاسية ضد روسيا بسبب عمليتها في أوكرانيا تلحق المزيد من الضرر بأوروبا وسط مخاوف من أن تغرق القارة في أكبر أزمة مالية في تاريخها.وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الملايين من الأوروبيين يواجه شتاء قارس البرودة، وقد تم حثهم على تقنين الغاز مع خفض روسيا إمدادات الغاز و"احتمال قطعها عن القارة بشكل كامل".

قال زعيم حركة Generation Frexit الفرنسية شارل أنري غالوا: "بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا، تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسي. وستعاني فرنسا أيضا، لأن روسيا كانت موردا مهما للنفط". ووصف العقوبات ضد روسيا بأنها "انتحار لأوروبا"، وحث الاتحاد الأوروبي على إلغاء العقوبات وإلا "ستواجه القارة خطر الانزلاق إلى أكبر أزمة مالية شهدتها على الإطلاق".

قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، إن الأموال المخصصة لمساعدات أوكرانيا تعود فعليا إلى الولايات المتحدة دون أن تصل لمتلقيها, واوضح. كل هذه المليارات من الدولارات، أين هي؟ معظمها ببساطة لا يصل إلى أوكرانيا. ينتهي الأمر بمبالغ ضخمة في البنتاغون كتعويض للقوات المسلحة عن حقيقة أن المعدات والموارد قد تم نقلها إلى أوروبا". وقال أنه بمساعدة الأموال المعادة، يتم دفع ثمن تصنيع المعدات والأسلحة الجديدة، واصفا المخطط بأنه "حلقة مفرغة" و"احتيال".

بحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الأوكراني آخر تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول حول استعدادات شحن الحبوب والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية.

يخطط البنتاغون لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، حسب تحذير دولي لإغلاق المناطق البحرية في المحيط الهادئ. ووبحسب التحذير، فإن الإطلاق مجدول في الفترة من 4 إلى 8 أب وسيتم إغلاق عدد من المناطق البحرية من ساحل كاليفورنيا بالقرب من قاعدة فاندنبرغ الجوية إلى موقع الاختبار في كواجالين أتول بجزر مارشال، وسط المحيط الهادئ. وسيكون مدى الصاروخ، الذي يفترض أنه من طراز Minuteman-3، حوالي سبعة آلاف كيلومتر.

أعلن سلاح الجو الأمريكي عن إيقاف مؤقت لطائرة "F-35"، وذلك بسبب خلل تم اكتشافه في أحد المكونات في مقعد الطرد.ويأتي ذلك تفاديا للخطر الذي قد يتعرض له الطيارون أثناء حالة الطوارئ، حيث أنه قد يسبب انفجارا غير متحكم فيه في قمرة القيادة.وقالت الخدمة إن القوات الجوية الأمريكية أوقفت غالبية طائراتها من طراز F-35 في الولايات المتحدة القارية، حيث أخرجت الطائرات المقاتلة من الخدمة مؤقتا لفحص مقاعد الطرد المعيبة.

تنفذ الصين مناورات عسكرية ضخمة في مقاطعة فوجيان ومضيق تايوان، يشارك فيها الأسطول الحربي الصيني في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي. وتتواجد في الفترة الحالية في بحر الصين الجنوبي، مجموعة أمريكية بحرية ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "رونالد ريغان التابعة". وتأتي هذه المناورات العسكرية الصينية في المنطقة، بعد ظهور أنباء حول احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وعدم تأكيد الخبر حتى الآن أو نفيه.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان خلال جولتها الآسيوية، لكنها لم تذكر تايوانولم تستبعد وسائل الإعلام الأمريكية، احتمال زيارة بيلوسي لتايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات متذرعة بالدواعي الأمنية.

أكد سلاح الجو الصيني أن الصين "ستحافظ بحزم على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، في إشارة إلى تايوان مع تصاعد التوترات بشأن الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.وأن "القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لديها الإرادة الراسخة والثقة الكاملة والقدرة الكافية لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها"، وفقا لشبكة تلفزيون الصين العالمية.

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، أن تراجع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن زيارة تايوان، مثّل انتصارا معنويا للصين.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، المرشحة لمنصب رئيس حكومة بلادها، إنها لن تسمح بإجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.وكانت أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، تحديد موعد لإجراء استفتاء على الاستقلال، وأن التصويت سيجري في 19 ت1 2023.