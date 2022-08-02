TL

في هذا الوقت ازمة الخبز انتهت تقريبا، تحت شعار واضح : ترشيد الدعم. فقرض البنك الدولي ابقى سعر ربطة الخبز على حاله، اذ لن يتم رفعه الا بنسبة بسيطة, ما يعني ان الدعم سيبقى الى حين انتهاء مدة القرض اي بعد عشرة اشهر.

المنار

سباق بين تضييق الفجوة حول المقترحات – وضيق المهلة امام المفاوضات، لتثبيت الحقوق اللبنانية البحرية..

هي خلاصة زيارة الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان ولقائه في قصر بعبدا مع الرؤساء الثلاثة والمعنيين بملف الحدود البحرية، على ان ما يعني اللبنانيين النتيجة النهائية..

nbn

"ببلوك" رسمي موحد وإلتفاف وطني حول ملف ترسيم الحدود البحرية إستقبل لبنان الموفد الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين.

mtv

ما فرقته السياسة لم يجمعه سوى الجيش واموس هوكستين! فللمرة الاولى منذ زمن تجتمع الدولة اللبنانية في صورة واحدة وفي موقف واحد !

الصورة في الفياضية حيث نظم احتفال لمناسبة عيد الجيش السابع والسبعين. الضرورات البروتوكولية حتمت ان يجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة جنبا الى جنب، فبدت الصورة لافتة، وأوحت أن اركان الدولة موحدون من حيث الشكل على الاقل.

NTV

قانا لكم، زائد الخط23، لكن لا تقربوا جنوب الخط هي نتائج الترسيم الرئاسي الثلاثي مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين اليوم في قصر بعبدا وكما ارتفعت السيوف في حفل عيد الجيش فإن السيوف السياسية كانت على الحد.

OTV

رئاسيا وحكوميا، فأمل الرئيس عون في الا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية، لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرا ومستقبلا.

LBC

ماذا فعل آموس هوكستاين؟ الجواب عند هوكستاين نفسه في مقابلة حصرية مع الLBCI في مستهل هذه النشرة... هوكستاين حصر لقاءاته في قصر بعبدا، ثم مع وزير الخارجية، الجميع خرجوا مرتاحين لكن العبرة في مضمون الإيجابية وهو ما لم يتضح بعد، لكن مهلة الأسابيع هل تطيح مهلة الشهر التي تنتهي في الأول من أيلول التي حددها الأمين العام لحزب الله؟

الميادين

أكد وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، أن "هدف بلاده من العمليات العسكرية خارج حدود ​تركيا​، هو مكافحة التنظيمات الإرهابية فقط، وأن أنقرة لا تطمع في أراضي دول الجوار". وأوضح أن "قوات بلاده حيدت 2226 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية".

الجزيرة

أكد وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​، "أننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر، وإذا كان الجانب الأميركي واقعيًا ولديه المرونة اللازمة في ​المفاوضات​ التي من الممكن أن تنعقد، فلن يكون الوصول إلى اتفاق بعيد المنال". وشدد على أنه "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن يتم مراعاة خطوطنا الحمراء بالكامل في الإتفاقية القادمة".

العربية

وجه رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، أمن ​الحشد الشعبي​ بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن ​المنطقة الخضراء​، وفق ما نقلت ​وكالة الأنباء العراقية​ (واع).