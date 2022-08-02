لبنان الحر

تمنّى وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، "على السلطات السورية أن تحدد له موعداً في أقرب وقت لزيارة ​سوريا​"، معتبرا أن "البيانات التي تصدر عن ​مفوضية شؤون اللاجئين​ هي التي تؤخر اللقاء مع القيادة السورية".

صوت لبنان

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، بأن "رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ وقع اليوم كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها ​مجلس النواب​ في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء في 2022/7/26 وأحالها على ​رئاسة الجمهورية​".

radio orient

أوضح الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ أنه "متفائل في حصول المزيد من التقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و​اسرائيل​، آملًا العودة قريبًا إلى المنطقة والوصول إلى نتيجة.

اذاعة النور

أعلن المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر في بيان، "فتح المجال للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في امتحانات عام 2022، ​المسافرين​ إلى الخارج حصرا، للحصول على إفادات النجاح، عن طريق التقدم بطلب إلى دائرة الامتحانات الرسمية - مركز بئر حسن، يوم الاثنين في 8 آب 2022".

صوت المدى

أفادت مصادر مطلعة، بأنّ الوسيط الأميركي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين سمع من الثلاثي المفاوض، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ لبنان لن يقبل بأقل من حقل قانا والخط 23 كاملًا".