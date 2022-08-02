قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الساحة العملياتية في القبة الشفافة التي تسمى في وسائل الإعلام الأجنبية "قدرات أخرى"، تحمينا وتبقينا على قيد الحياة. و"الساحة العملياتية في القبة الشفافة فوقنا تتكون من قدرات دفاعية ومن قدرات هجومية. هذه القدرات الأخرى تحمينا وستبقينا على قيد الحياة طالما نحن وأطفالنا هنا". وخلال مشاركته في مراسم تسلم رئيس لجنة الطاقة النووية في ديوان رئيس الحكومة منصبه، أشار لابيد إلى أن "بن غوريون أقام لجنة الطاقة النووية عام 1952. يتطلب الأمر الكثير من الرؤيا لإقامة هذا الأمر. رؤيا، أهم معانيها الأساسية هي القدرة لأخذ فكرة وأن يتم إدخال فيها نظام، قوة، الأشخاص المناسبين، التفكير للمدى الطويل والكثير من خوض التفاصيل، وهذا ما أجده أمامي".

صرح رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت خلال المراسم، "قبل عام تلقينا سلسلة من القرارات تهدف الى تحديد التقديرات في جانبنا لمواجهة النووي الإيراني. خصصنا موارد عظيمة لإغلاق فجوات والتي منعتني من النوم". و"الإيرانيون يتقدمون، لكن الجهاز الأمني الإسرائيلي عمل العام الماضي بكل القوة، أطالبكم وأعرف أنكم ستواصلون العمل- بدون علاقة للاضطرابات السياسية بالدولة. مستقبلنا وأمننا لأجيال يرتبط بذلك".

طالبت إسرائيل، بحل لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الجرائم التي ارتكبتها أثناء العدوان على غزة، العام الماضي، بادعاء أن تصريحات أحد أعضائها "معادية للسامية". وبعث رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار فيها إلى تصريحات العضو في لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميلون كوثاري، في مقابلة. قال فيها إنه "نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة. يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة لتشويه سمعتنا".وقاطعت إسرائيل التحقيق ومنعت دخول محققي اللجنة. وزعمت أن النتائج الجزئية التي خلصت إليها اللجنة، في حزيران الماضي، كانت "الأحدث في سلسلة من التقارير المنحازة".

أكد عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل، أن المصادقة على مشروع "بوابة الأردن" للمنطقة الصناعية المشتركة بين عمّان وتل أبيب، سيحوّل ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة.وأعلنت الوزارة أن المنطقة الصناعية ستصبح بوابة لنقل البضائع إلى دول عربية وخليجية.

توجه المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي إلى المغرب، ليكون أول قائد للشرطة الإسرائيلية يقوم بزيارة رسمية لهذا البلد, وذكر رسميا أن "المفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار مغاربة سيناقشون تعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي والتحقيقي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والشرطة".

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، رئيسة الوفد الإسرائيلي المشترك تمار كابلان، في موسكو وبحث معها قضية وكالة الهجرة اليهودية "سخنوت".وبحث الطرفان العلاقات بين البلدين، والقضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك.

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الصحافي عامر أبو عرفة،، للاعتقال الإداري، لمدة أربعة أشهر.وقالت زوجته إن "التحقيق مع زوجها، منذ اليوم الأول يدور حول خلفية عمله الصحافي"، معربة عن "استيائها من حالة الصمت" على اعتقاله.