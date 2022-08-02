أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مع "شركاء إقليميين" طورت مقترحا لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي". "نعيد ترسيخ قيادتنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك السعي إلى إنشاء البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية كمعيار عالمي لكل من الضمانات الدولية وترتيبات الإمداد النووي"، إضافة إلى "مواصلة جهودنا للحد من انتشار التكنولوجيا الحساسة للتخصيب وإعادة المعالجة النووية."

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "هناك إرادة إيجابية لدى إيران والسعودية لبدء مرحلة جديدة من الحوار من خلال الدور الإيجابي للأشقاء في العراق".ونأمل أن تتطور الأوضاع في العراق بشكل إيجابي، وليتمكن أصدقاؤنا في العراق من أداء دورهم البناء كما فعلوا سابقا".وقال "إيران مهتمة باستخدام امكانيتها لمساعدة لبنان على التعافي الاقتصادي".و "إذا قدمت الحكومة اللبنانية طلبا رسميا بخصوص الوقود، فإن إيران مستعدة للحوار والتعاون".

أعلنت السلطات الإيرانية عن إلقاء القبض على أعضاء رئيسيين في "فرقة بهائية"، بتهمة التجسس المباشر لصالح إسرائيل.وأشارت وزارة الأمن إلى أن "قوات الأمن الايرانية اعتقلت عددا من أعضاء القيادة المركزية لشبكة تجسس بهائية". وأن "المحتجزين كانوا على صلة مباشرة بالمركز الصهيوني المعروف بـ"بيت العدل"، ومقره فلسطين المحتلة".

حذر العلويون في تركيا، الحكومة من خطورة الإصرار على تهميشهم، عقب الهجوم على 4 مؤسسات علوية في أنقرة في نفس اليوم، خلال الاحتفال بحلول العام الهجري الجديدوقال مصطفى أصلان، رئيس اتحاد العلويين: "ندين بشدة الهجوم على أماكن العلويين في 4 أماكن مختلفة , نريدكم أن تعرفوا أننا سنقاتل بعزم لفضح جميع جوانب هذا الهجوم"، مضيفا: "نحذر الحكومة مرة أخرى. نهجكم الذي لا يعترف بالجمعيات العلوية ولا يمنح لها وضعا دستوريا، يمهد الطريق لهذه الهجمات". نحذر الحكومة علانية وندعوها للواجب. قم على الفور بفضح منظم الخلفية والمحرض على هذه الهجمات. إنه ليس وضعا يتم تجاوزه بالإدانة".

أعلن وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، عن وصول 4 راجمات للصواريخ أمريكية أخرى من طراز HIMARS إلى بلاده. وقال. أصبح صوت صليات HIMARS، يمثل النغمة الأساسية في هذا الصيف على خط المواجهة". وشكر بامتنانه للرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على "تعزيز" القوات الأوكرانية.

أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار عن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية أكثر من 50 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز HIMARS والقضاء على 53 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب في خاركوف .و أن القوات الجوية الروسية استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 92 في منطقة خاركوف، ما أدى إلى تصفية ما يصل إلى 200 من القوميين المتطرفين وتدمير سبع مدرعات,ودمرت القوات الروسية قاذفة لصواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن في منطقة أوديسا، كما دمرت بطارية مدفعية للجيش الأوكراني في دونيتسك. ووأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات بدون طيار لأوكرانيا في مناطق متفرقة.

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، عن قرب تسلم الجيش والأسطول صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، وأن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" ستكون أول سفينة تتسلح بـ"تسيركون" الأسرع من الصوت بـ9 مرات. أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، عن قرب تسلم الجيش والأسطول صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، وأن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" ستكون أول سفينة تتسلح بـ"تسيركون" الأسرع من الصوت بـ9 مرات.ويتكون طاقم "الأميرال غورشكوف" من 170 فردا، ويمكنها الإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية.ويؤكد الخبراء، أنه في حال إطلاق صاروخ "تسيركون" من سفينة في المياه الدولية، فإن فترة بلوغه واشنطن لن تزيد عن 5 دقائق.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يوجد منتصر في الحرب النووية، وشدد على ضرورة منع إطلاق عنانها.وقال بوتين في تحية للمشاركين والضيوف في مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "بصفتنا بلدا عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة كما أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية".كما أكد بوتين على حق جميع البلدان التي تمتثل لمعايير عدم انتشار الأسلحة النووية في الحصول على الطاقة الذرية للأغراض السلمية دون أي شروط، مشيرا إلى أن روسيا على استعداد لتقديم خبراتها لدول العالم في الطاقة النووية.

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداد إدارته للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي صلاحيتها في 2026.وأشار إلى أن الصين يجب أن تشارك أيضا في بحث نظام جديد لضبط التسلح، وقال: "والصين، بصفتها دولة حائزة للأسلحة النووية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعضوا في مجموعة الدول الخمس، تقع على عاتقها أيضا مسؤولية المشاركة في محادثات من شأنها أن تقلل من مخاطر سوء التقدير وتعالج الديناميكيات العسكرية المزعزعة للاستقرار".

دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، روسيا إلى الكف عن خطابها النووي "الخطير"، وإعادة تأكيد التزامها بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية.واجتمع الوزراء الثلاثة في نيويورك على هامش مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأعلنوا "إدراكهم العميق أنه لا منتصر في الحرب النووية، وأنه يجب عدم إطلاق العنان لها".

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها، بعد أن أطلقوا العنان لمواجهة هجينة مع روسيا حول أوكرانيا، يتأرجحون بشكل خطير على شفا صراع بين القوى النووية، ومحاولاتهم إلقاء اللوم على موسكو في ذلك "مرفوضة جملة وتفصيلا".

اتهم وينفريد هيرمان، وزير النقل في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، الدول الغربية بتضييع فرصة "ذهبية" لبناء علاقات متبادلة المنفعة مع روسيا، إلا أنه تم تجاهل الفرصة، وتم السماح لحلف الناتو بالتوسع شرقا.مما تسبب في "رد فعل رهيب" ضده

انطلقت من ميناء أوديسا بأوكرانيا أول سفينة محملة بالحبوب وجاء ذلك بعد أن توصلت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى اتفاق حول آلية شحن الحبوب من أوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة "رازوني" (Razoni) التي تحمل الذرة الأوكرانية غادرت حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان. وأشارت إلى أن السفينة ستبحر تحت علم سيراليون. ومن المتوقع أن تصل الوجهة النهائية غدا الأربعاءالى ميناء طرابلس

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا فيها شحنات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا. ولم يعلن قصر الإليزيه رسميا حتى الآن عن أي تفاصيل حول المحادثة.

قال غيوم فاليت فالا رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية بوزارة المالية الفرنسية (Tracfin)، إن بلاده جمدت أصولا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو.وأشار إلى أن ذلك لا يشمل أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها قبل ذلك.في نهاية اذار، جمدت فرنسا أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو.

أفادت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، بأن حكومة بلادها أعلنت عن اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية. كما نفرض عقوبات على شركة التأمين "سوغاز" والسكك الحديدية الروسية وعدد من المؤسسات التي تقوم باختراع وإنتاج وتجربة المعدات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الروسية".

رجح الكاتب والصحفي مارتن جاي أن يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "شجارا" مع بروكسل في المستقبل القريب بحثا عن حوار جديد مع فلاديمير بوتين.ورصد الكاتب في صحيفة "الثقافة الاستراتيجية" أن ألمانيا بدأت بالفعل في إرسال إشارات حول رغبتها في تغيير موقفها تجاه روسيا، مشيرا إلى أنه "في الآونة الأخيرة، تبين أن ألمانيا احتجزت حزمة من المساعدات بقيمة 9 مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا، إضافة إلى أن الألمان لم يتمكنوا من نقل الدبابات إلى الدول التي تقدم المساعدة لأوكرانيا، على الرغم من الوعود السابقة. هذه ليست مجرد (تشققات) ، لكنها إشارات حقيقية".

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن الكرملين سيكشف عن اتصالات الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حال حدوثها.

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه كان على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاتفاق مع الرئيس فلاديمير بوتين، والتنازل عن القرم، ورفض الانضمام للناتو,وسيكون لديك دولة، لأنني أعتقد أن بوتين أراد عقد صفقة".و"الآن لا أعتقد أنه يريد عقد صفقة. أعتقد أنه من الأصعب بكثير عقد صفقة. وأنه أمر محزن للغاية لمشاهدة ما حدث مع أوكرانيا".

وسعت روسيا قائمة المواطنين البريطانيين الخاضعين لعقوباتها، لتشمل 39 سياسيا ورجل أعمال وصحفيا، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون.

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصا عاما جديدا، يسمح جزئيا بتأمين مقاولي روسيا في صناعة الطيران، حسب وزارة التجارة الخارجية البريطانية.وورد في بيان الوزارة أنه "يسمح الترخيص العام بتوفير التأمين وإعادة التأمين للمتعاملين مع روسيا، مع مراعاة القيود والشروط الأوسع للترخيص"، على ألا ينسحب ذلك على التعامل العسكري,

عقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، محادثات مع مسؤولين في سنغافورة في إطار جولتها الآسيوية.و التقت رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ، والرئيسة، حليمة يعقوب، وعددا من وزراء الحكومة".و أعرب لي هسين لونغ عن ترحيبه بـ"التزام الولايات المتحدة بالمشاركة القوية مع المنطقة".و "سلط لي الضوء على أهمية العلاقات المستقرة بين الولايات المتحدة والصين، من أجل السلام والأمن الإقليميين"، في إشارة واضحة إلى التقارير التي تفيد بأن بيلوسي قد تزور تايوان.

أفادت صحيفة "نيكي آسيا" بأن الولايات المتحدة تنشر طائرات وحاملات طائرات بالقرب من تايوان بالعلاقة مع احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

أشارت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، إلى أن الدول الأوروبية تستعد لتداعيات التصعيد الخطير بين الولايات المتحدة والصين، في ظل الحرب الكلامية المستعرة بينهما. والتي يمكن أن تتصاعد بسهولة ويتم مراقبتها عن كثب في العواصم الأوروبية".

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني أن أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي للجزيرة. وأفيد بأن المناورة الجوية شاركت فيها أربع مقاتلات صينية من طراز "جي – 16" حلقت حول منطقة المياه إلى الجنوب الغربي من الجزيرة. ورد جيش تايوان بتوزيع إنذارات لاسلكية وبنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

عشية الذكرى الـ95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني وفي ظل التوتر في مضيق تايوان، نشرت بكين مشاهد لإطلاق صاروخ "قاتل حاملات الطائرات" فرط الصوتي. وبث تلفزيون الصين فيديو بعنوان "قدرات القوات الصينية تظهر في 81 ثانية"، ظهر فيه الصاروخ المشار إليه.

أكد الرئيس الفيلبيني فرديناند ماركوس الابن، أن بلاده لا تخطط لإعادة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار يدعم موقف الرئيس السابق، لكنه يتعارض مع مواقف نشطاء حقوق الإنسان. وكان الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي قد سحب بلاده من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في 2019 في خطوة وصفها نشطاء حقوقيون بأنها محاولة للتهرب من المحاسبة ومنع تحقيق دولي في آلاف من عمليات القتل التي ارتكبت ضمن حملته على تهريب المخدرات.

أعلنت وكالة شراء الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية أنها تعمل على نحو 200 مشروع دفاعي، بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية المتطورة من كوريا الشمالية.