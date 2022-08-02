تظاهر الآلاف من مؤيدي "الإطار التنسيقي" في العاصمة بغداد لـ"دعم الشرعية".وافيد أن المتظاهرينتجمهروا امام البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء ويرفعون شعارات ضد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي و..."المطبعين لن يحكموا العراق"، ونصبوا الخيام للاعتصام.ويسيطر الموالون لزعيم التيار الصدري مقتدى على البوابتين الشماليتين للمنطقة الخضراء، وجماهير الاطار على البوابة الجنوبية.ولاحقا صدرت توجيهات من قادة في الإطار بضرورة انسحاب المتظاهرين .

أصدر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي،توجيها لأمن الحشد الشعبي, بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء".

نفى مصدر أمني عراقي،اقتحام المتظاهرين لبيت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد.وقال ، إن "المتظاهرين لم يصلوا بيت المالكي، ولا يوجد أي شيء بالقرب منه"، مؤكدا أن "مقطع الفيديو الذي انتشر في وسائل الإعلام غير صحيح".

وضع "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، ثلاثة شروط أمام رئيس تحالف الفتح هادي العامري للقبول بالحوار.وقال "نكرر دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار (الذي ينتمي له) وبين التيار الصدري الذي تخلى عنه، فأقول: إننا لو تنزّلنا وقبلنا الحوار فذلك مشروط بانسحاب الأخ العامري وكتلته من الإطار، واستنكار صريح لكلام (سبايكر مان) (في إشارة إلى نوري المالكي) الذي صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل",و "كنت أنت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية ولم تنفذ، فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي، فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد".

نشر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بيانا أكد فيه على أنه لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم، وألا تخرج قياداته عن واجباتها المقررة في قانون عام 2016.

أفاد مصدر أمني باستهداف صاروخي لمحيط قاعدة تركية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وان "الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات تذكر".

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق القبض على 31 متهما بقضايا الابتزاز الإلكتروني خلال شهرين.حاولوا استغلال الضحايا عبر مساومتهن بمبالغ مالية".

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدا الوهاب الرشيد وزيرا للمالية بالحكومة الجديدة ضمن تشكيلة تضم 12 وزيرا.

جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، مهدي المشاط، تأكيد التمسك برفع قيود التحالف العربي عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، لتمديد الهدنة.وقال المشاط خلال لقائه في صنعاء وفد سلطنة عمان، لمناقشة القضايا المرتبطة بالهدنة ومقترحات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن ذلك ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية إنه "من الضروري أن يرافق أي هدنة تحسين ملموس للوضع الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني بما في ذلك صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين".ورأى أن "تنفيذ تلك الخطوات سيخلق أجواء داعمة للسلام وسيسهم بشكل ملموس في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار".

أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس 26 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر وتعطيل السير والتعدي على موظفين عموميين في أسوان. بدعوى المطالبة بأموالهم من مستريح أسوان المتهم المُحال للمحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال بغرض استثمارها بغير ترخيص.

أفادت وسائل إعلامية ليبية بأن أهالي مدينة سبها منعوا عددا من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من النزول في مطار المدينة.ومن بين الوزراء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش،

أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس، في الجولة الأولى من الانتخابات. وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات بين المرشحين خالد المشري، والعجيلي أبوسديل، حيث حصل المشري في الجولة الأولى من التصويت على 45 صوتا وأبوسديل على 34 صوتا، ونال عبد السلام الصفراني 29 صوتا، وفتح الله السريري 8 أصوات، فيما كانت هناك ورقة واحدة بيضاء.

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تلبي بنسبة كبيرة الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.وأضاف أن مجموعة "بريكس" تهم الجزائر بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية".