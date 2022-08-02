الديار/دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية مطّلعة بأنّ هوكشتاين بدا ممتناً من لقاء بعبدا الذي جمعه بالمسؤولين اللبنانيين للمرة الأولى معاً، كونه حصل على ما سمع، على موقف موحّد من ملف الترسيم، وهو ما كان يُعوّل عليه لدفع المحادثات قُدماً نحو التوصّل الى اتفاق. علماً بأنّ مواقف عون وبرّي وميقاتي كانت متوافقة خلال الزيارات السابقة، فيما تعارضت مع موقف الوفد اللبناني المُفاوض على طاولة الناقورة الذي قام بتنفيذ الأوامر أو القرارات السياسية التي أُسندت إليه. فيما حصل توافق سياسي فيما بعد على التراجع عن الخط 29 والعودة الى التمسّك بالخط 23 المودع من قبل لبنان لدى الأمم المتحدة.