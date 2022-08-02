وكالة الأناضول

أردوغان: اتفاقية شحن الحبوب نجاح دبلوماسي هام لبلادنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اتفاقية شحن الحبوب من أوكرانيا التي تمت برعاية أنقرة، نجاح دبلوماسي هام لبلاده وإن لم تدرك المعارضة التركية مدى أهمية ذلك.

جاء ذلك في خطاب للشعب، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة. وقال أردوغان بخصوص اتفاقية الحبوب: "هذه المبادرة التي بدأت بقيادة بلادنا تمثل نجاحا دبلوماسيا مهما في سبيل تلبية الاحتياجات الانسانية، وإن لم تستطع المعارضة إدراك مدى أهمية ذلك". ونوه الرئيس أردوغان أن الجميع يقر بأن الخطوة التي تم الاقدام عليها في سبيل تجاوز أزمة الحبوب التي يتابعها العالم عن كثب، هي بالكامل ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلتها تركيا في هذا الخصوص. وأشار إلى إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، عن امتنانه لتركيا على جهودها في هذا الصدد. ولفت أردوغان، إلى مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا الأوكراني اليوم، عقب إبرام الاتفاقية.