TL

اليوم ارتفعت قياسيا" درجات التحدي الدولي في العالم.. وفيما بدا قلب القارة الآسيوية كفوهة بركان بدأت إرهاصات حممه بالظهور تباعا" من محيط تايوان ارتفع منسوب الشحن والاحتقان في عدد من المناطق المجاورة لأفغانستان وايران.

المنار

زيارة لرئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الى مطار تايبيه في اقليم تايوان – رغم كل التحذيرات الصينية من تلك الزيارة التي تعتبرها بكين انتهاكا لوحدة الاراضي الصينية.

nbn

فيما تبقى حال الإستحقاق الحكومي على ما هي عليه يتقدم الإستحقاق الحدودي الجنوبي بدفع من ملف الترسيم البحري.

بالإستناد إلى المواقف المعلنة ولا سيما من الجانب الأميركي فإن الملف يبدو على نار حامية فهل تؤتي الطبخة أكلها في نهاية المطاف أم "تشوط"؟.

mtv

مبدئيا، كل الشؤون اللبنانية معلقة في انتظار الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني. والرد لن يأتي قبل أسبوعين على الأقل. علما بأن أسبوعي المرة الفائتة إمتدا كثيرا ، وبلغا أكثر من خمسة أسابيع.

NTV

انتقل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي.. وباتت المفاوضات.. مسيرة وغير مخيرة وينتظر أن يستحصل الوسيط الأميركي آموس هوكسيتن على الأجوبة الإسرائيلية بعدما زار تل أبيب وقدم مقترحات الجانب اللبناني مكتوبة ومستخلصة من اجتماع بعبدا الثلاثي بالأمس وتبعا لما هو مرسوم.

OTV

غادر آموس هوكشتاين إلى فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، وفي انتظار عودته بالجواب الاسرائيلي على المطالب اللبنانية، وعلى جري العادة، ملأ المحللون والمستنتجون والمتكهنون الوقت الضائع، بتحليلات واستنتاجات وتكهنات أكثرها بعيد من الواقع، ولا يستند إلى معطيات موثوقة، لا يملكها إلا من شارك في اجتماع الأمس في بعبدا.

LBC

بعد أحد عشر عاما على مقتل بن لادن، واثنين وعشرين عاما على هجمات 11 أيلول، قتل أيمن الظواهري بصاروخين من طائرة أميركية مسيرة أصاباه على شرفة منزله في كابل.

الميادين

أعلن الجيش الباكستاني فقدان أثر مروحية عسكرية امس على متنها ستة أشخاص، بينهم ضابط كبير، كانت تشارك في عمليات الإنقاذ لمواجهة الفيضانات المميتة في جنوب غرب البلاد.

الجزيرة

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ"زعزعة العالم" من خلال إحداث توترات بشأن تايوان حيث يثير احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لهذه الجزيرة غضب بكين.

العربية

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في تصريح من مطار تايوان، أن زيارتها إلى تايوان "لا تتعارض بأي شكل مع السياسة الأميركية طويلة الأمد" تجاه الصين، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".