لبنان الحر

ترأس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الاجتماع الاسبوعي لـــ"الجبهة السيادية من أجل لبنان"، في المقر العام للحزب في معراب.

صوت لبنان

إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان تفجير بيروت هو جريمة وخرق فاضح لشرعة حقوق الانسان وجريمة بحق الانسانية والمسؤولين عنها يتوزعون بين مرتكب وفاسد ومهمل، مؤكدا الاستمرار بالعمل جاهدين، وبخطوات عملية لا كلامية للوصول الى الحقيقة عبر تحقيق شفاف وجازما بعدم التوقف الا بعد كشف الحقيقة ومعاقبة المذنبين والتعويض على المتضررين.

radio orient

هنأ مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح الجيش اللبناني في عيده ال 77 قيادة وضباطا وأفرادا، وقال في بيان: "كلنا ثقة بهذه المؤسسة الوطنية الجامعة وكلنا دعم لتستمر في رسالتها في حماية حدود لبنان براً وبحراً وصون سيادته واستقلاله، ولا شك أن دورها الكبير اليوم في ضبط الوضع الأمني وفرضه وحماية لبنان واللبنانيين من شر المكائد الصهيونية والإرهابية، خير دليل على قوة القرار في هذه المؤسسة".

اذاعة النور

اعتبر رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق أن "هناك من لم يعِ حقيقة وجوهر رسالة الإسلام فثمة من يعتبر ان الاسلام يقتصر دوره على الأمور العبادية من صوم وصلاة وتلاوة قرآن كريم وما شاكل، ولا علاقه للدين بالسياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، متناسيا ان الاسلام هو دستور حياة. والبعض الآخر يريد من الإسلام عصبية وتعصبا وتكفيرا للآخر، ولكنّ حركة الإمام الحسين أظهرت لنا الوجه الحقيقي والمشرق للإسلام وبعده الإنساني الذي يتضمن كل معاني الرحمة ورفض الظلم ونصرة الحق، والوقوف بوجه السلطان الجائر، والجهاد في سبيل الله".

صوت المدى

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، نشاطا دبلوماسيا استهله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باستقبال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب واجرى معه جولة أفق في التطورات المحلية والإقليمية والدولية، كما تم تقييم المحادثات التي اجراها امس الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السيد اموس هوكشتاين، والمعطيات التي توافرت حول الاتصالات التي يقوم بها الوسيط الأميركي لتحريك ملف المفاوضات غير المباشرة والتي يفترض ان تستكمل بترسيم الحدود.