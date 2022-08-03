اللواء – حسين زلغوط

قال انه في الوقت الذي تتقاطع فيه كل المعطيات بأن المحادثات التي أجراها الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين كانت ايجابية للغاية من دون ان يفصح اي مسؤول اي معلومات عما اتفق عليه في اجتماع قصر بعبدا، بانتظار العودة المتوقعة لهوكشتاين بعد اسبوعين الى بيروت حاملاً الردود الاسرائيلية على المطالب اللبنانية، فإن ملف تأليف الحكومة لم يبارح مربع المراوحة وبقيت الاحاديث حول هذا الملف تأخذ طابع لزوم ما لا يلزم في دلالة واضحة ان جميع المعنيين سلّموا بما لا يدعو الى الشك الى واقع الابقاء على الحكومة الحالية لتصريف الاعمال، حيث ان دخول البلاد عتبة المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد اقفلت النوافذ امام اي كلام عن تأليف حكومة جديدة لأقل من ثلاثة اشهر، وقد برز ذلك من خلال غياب اي حماسة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي لم يتقدم بأي مقترح عدا التوليفة الحكومية التي اودعها رئيس الجمهورية خلال زيارته الاولى التي اعقبت الاستشارات النيابية التي اجراها مع الكتل النيابية والمستقلين في ساحة النجمة.

الجمهورية – د. سهام رزق الله

قالت: أصعب ما تشهده السياسة النقدية في لبنان يكمن في ثلاثية الضغوط التي تسببّت منذ سنوات وتحديدًا بشكل متفاقم منذ العام 2011، بتكبيل المصرف المركزي وتضييق هامش القرار فيه بين انهيار السياسة المالية للحكومات المتعاقبة وغياب إقرار الموازنات، وخصوصاً قطع الحسابات واللجوء للتمويل المباشر من مصرف لبنان حتى اليوم، والتمسّك بنظام سعر الصرف المبني على ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي بنفس المستوى، أيًا يكن وضع ميزان المدفوعات، واستمرار الاستيراد على أساسه لسنوات، واستمرار تقديم سلفات خزينة خصوصاً منها للكهرباء على أساسه... فضلًا عن ضغط الدولرة الجزئية التي تحكم المصرف المركزي بتثبيت سعر الصرف نظرًا للتداول بالعملتين في الأسواق... اليوم بعد سقوط نظام ربط سعر الصرف من الطبيعي أن يعتقد البعض أنّ البديل هو تحرير سعر الصرف. إلّا أنّ هذا الخيار مستحيل في ظل ارتفاع الدولرة الجزئية التي تتطوّر لتصبح رسميًا.. فكانت ردة فعل السوق فرض الدولرة كأمر واقع ولو بشكل فوضوي بغياب القرار الرسمي.

الجمهورية – طوني عيسى

مع دخول المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود وتقاسم المخزونات الغازية والنفطية مرحلة بالغة الدقّة، يعيش لبنان اليوم أحد أكبر التحديات منذ إنشاء الكيان في العام 1920. فإذا انتهت المفاوضات إلى اتفاق عادل- كما يُفترَض- يعترف بحقوق لبنان، ويسمح له باستثمار موارده المخزونة في المتوسط، فستكون النتائج كبيرة جداً لا على المستوى الاقتصادي، بل أيضاً على المستوى السياسي داخلياً وخارجياً.