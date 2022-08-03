وكالة الأناضول

تركيا تعزي باكستان في ضحايا المروحية العسكرية

قدمت تركيا تعازيها إلى باكستان، في ضحايا المروحية العسكرية التي سقطت في إقليم "بلوشستان"، جنوب غربي البلاد. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنها تلقت بـ"بالغ الحزن نبأ سقوط مروحية عسكرية واستشهاد 6 ضباط كانوا على متنها، خلال مشاركتها في أعمال الإغاثة جراء السيول في بلوشستان". وسألت الله الرحمة لضحايا سقوط المروحية، متقدمة بالتعازي لباكستان الشقيقة والصديقة حكومية وشعبا. وأعلن الجيش الباكستاني، تحطم مروحية ومصرع 6 ضباط كانوا على متنها، بينهم ضابط برتبة فريق، جنوب غربي البلاد. وقال الجناح الإعلامي للجيش، في بيان، إن مروحية الضباط ومن بينهم الفريق سرفراز أحمد، فقدت الاتصال بمركز مراقبة الحركة الجوية خلال عمليات الإغاثة من الفيضانات في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية، التي تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة والسيول.

الوكالة الوطنية للإعلام

بيلوسي من مطار تايوان: زيارتي لا تتعارض مع سياستنا تجاه الصين وسنعارض تغيير الواقع في تايوان وسندافع عن ديمقراطيتها

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في تصريح من مطار تايوان، أن زيارتها إلى تايوان "لا تتعارض بأي شكل مع السياسة الأميركية طويلة الأمد" تجاه الصين، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

ولفتت الى أن "النقاشات مع قادة تايوان ستركز على تأكيد الدعم لشريكنا وتعزيز مصالحنا المشتركة، وستتركز كذلك على تعزيز أمن وحجرية منطقة المحيطين". ورأت بيلوسي أن "تضامن الولايات المتحدة مع الشعب التايواني أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى". ولفتت الى أن زيارتها إلى تايبيه "تؤكد التزام واشنطن الراسخ بدعم ديمقراطية تايوان"، ولفتت الى أن على واشنطن أن تتذكر جيداً تعهدها بـ"دعم الدفاع عن تايوان فديمقراطيتها تواجه تهديدات كبيرة، والولايات المتحدة ستواصل معارضة المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في تايوان".