TL

غدا الرابع من آب, الذكرى السنوية الثانية, لإنفجار مرفأ بيروت، غدا محطة وطنية إنسانية شديدة التأثير في نفوس اللبنانيين حيث يشهد لبنان يوم حداد وطنيا شاملا وسط غياب تام لإحقاق العدالة التي ينتظرها أهالي الضحايا والجرحى والموقوفين على السواء.

المنار

عند حدود الايجابية بقيت المعطيات، فيما غادر الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين تل ابيب الى واشنطن منتظرا ردا رسميا اسرائيليا ليعود به الى لبنان. مع ان العودة الى الناقورة للتفاوض هي ترجيح المحللين الصهاينة الذين يقرون هم وقادتهم السياسيون والامنيون بأن المفاوضات وكل التحركات تسير تحت ضغط المهل التي حددها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

nbn

من لبنان الذي سنده العراق يوم عز النصير. وفي رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي عن سابق تجربة وتطبيق. خاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري العراقيين من خلال رئيس حكومتهم مصطفى الكاظمي وبمنطق الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعبا ومرجعيات رشيدة للبنان واللبنانيين مناشدا الإستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة من القيادات والمكونات الوطنية لتلبية الدعوة للحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قويا لكل العراقيين ولكل العرب. بلدا محوريا في بناء الثقة بين دول الجوار العربي والإسلامي.

mtv

ايها اللبنانيون، جريمة تفجير المرفأ ليست جريمة يوم واحد، ولا جريمة عام واحد. انها جريمة كل يوم، ساعة، وكل دقيقة!

NTV

ودعنا اليوم عن عمر ناهز "نبع المحبة" و " الكتب العتيقة " فله بمغادرته تحية : "وعن جد" صنعت الإحسان الموسيقي. وكما تنهار الكلمات تسقط الاهراءات كشاهد على الرابع من اب تعب من الوقوف جامدا لا تحركه حقيقة.

OTV

خسر لبنان أحد اعمدة الفن المايسترو أحسان المنذر.

LBC

وسط ارتفاع حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة واتهام موسكو واشنطن بالعمل على زعزعة الاستقرار في العالم على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الى تايوان , تتوجه كل الانظار مجددا الى فيينا حيث تستكمل غدا جولة محادثات جديدة لاحياء الاتفاق النووي مع ايران.

الميادين

اكتملت عملية تفتيش سفينة الشحن "رازوني"، أولى شحنة من الحبوب الأوكرانية المسموح بها، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية للصحافيين اليوم.

الجزيرة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نايبيداو، اليوم، بأن بلاده تدعم جهود المجموعة العسكرية "لتحقيق الاستقرار" في بورما التي تشهد أزمة منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط 2021، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

العربية

غادرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان اليوم بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها بكين إقليما منشقا.