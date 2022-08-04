لبنان الحر

عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، مؤتمرا صحافيا، بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، في حضور النواب: ستريدا جعجع، جورج عدوان، غسان حاصباني، بيار بو عاصي، أنطوان حبشي، جورج عقيص، شوقي الدكاش، زياد الحواط، فادي كرم، غياث يزبك، رازي الحاج، غادة ايوب، سعيد الأسمر وجهاد بقرادوني، النواب السابقين: أنطوان زهرا، جوزيف اسحق، فادي سعد، أنيس نصار، وهبة قاطيشا وعماد واكيم، الوزيرين السابقين مي شدياق وريشار قيومجيان، أعضاء الهيئة التنفيذية إيلي براغيد ورجا الراسي، أمين سر التكتل سعيد مالك، الأمين العام في الحزب إميل مكرزل، الأمناء المساعدين، وحشد من الاعلاميين ومنسقي المناطق ورؤساء المصالح.

صوت لبنان

أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" في بيان، "أولوية الحفاظ على ودائع المودعين في أي حل مالي اقتصادي ستلجأ الدولة إليه في خطة تعاف مالي واقتصادي، بات من الضروري إقرارها، وفي مقدمها ضرورة إنشاء صندوق سيادي يضمن حقوق المودعين".

radio orient

تابعت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري الشأنين الحياتي والبيئي في مدينة صيدا في اجتماع عقدته في مجدليون مع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وانضم اليه لاحقا رئيس الشركة المتعهدة جمع النفايات NTCC ماهر السايس ومدير الشركة زكي السايس ، حيث جرى البحث في مشكلة النفايات في المدينة .

اذاعة النور

رأى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي غسان غصن، أن بيان وزارة الخارجية الصينية الصادر في 2 آب، يفند "خرق الولايات المتحدة الأميركية لمبدأ الصين الواحدة، والذي تكفله القرارات الدولية والاتفاقات المشتركة". ورأى أن "زيارة" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، ومن دون موافقة جمهورية الصين الشعبية، هي "زيارة استفزازية للصين حكومة وشعبا، وتنطوي على انتهاك سافر للقرارات الدولية وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".

صوت المدى

أعرب "لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" في بيان عن دعمه القوي لموقف الصين الشعبية "في الدفاع عن وحدة أراضيها القائمة على مبدأ الصين الواحدة".