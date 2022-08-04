نداء الوطن – كلير شكر

تناولت ملف الترسيم وقالت يجهد العاملون على ملف ترسيم الحدود البحرية لإحاطة المشاورات والمفاوضات الحاصلة بشأنه بجدار من السريّة، لكن هذا الحائط لم يحل حتى الآن دون تسرّب الكثير من التفاصيل والدقائق المتّصلة بالعروض الموضوعة على الطاولة والردود عليها. خصوصاً أنّها غير منفصلة عن المسار التصاعدي - التهديدي الذي فرضه "حزب الله" سواء من خلال تشغيل خطّ المسيّرات البحرية أو من خلال وضع أمينه العام السيد حسن نصر الله مهلاً زمنية... ليكون من بعدها لكل حادث حديث. إلّا أنّ ذلك، لا يمنع أحد المسؤولين المعنيين بهذا الملف، من إضفاء الكثير من الإيجابية على المفاوضات غير المباشرة التي يقودها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل، إلى حدّ التأكيد أنّ احتمال إنجاز الاتفاق قبل نهاية أيلول، بات سيناريو جدياً للغاية. كذلك يشير إلى أنّ فجوة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تضيق مع الوقت، وتغيّرت باتجاه تحسين موقف لبنان وتلبية مطالبه. ولهذا يسود التفاؤل بإمكانية تحقيقها خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً أنّ تقدّماً ملحوظاً حصل في الجولات المكوكية التي أجراها هوكشتاين، لينهي كلامه بالقول: ولكن بالنهاية لكل مفاوضات تسوياتها.

الديار – فادي عيد

تحدّث عن الانتخابات الرئاسيّة وقال يُتوقّع، وفق المعلومات التي تنقلها أكثر من جهة سياسية متابعة للأجواء الرئاسية والسياسية، وتحديداً ما يحصل في الكواليس حول الإستحقاق الرئاسي، بأنّ رؤساء الأحزاب والمرجعيات السياسية على اختلافهم سيعلنون مواقفهم حول الإنتخابات الرئاسية. وفي هذا الإطار، قد تكون العناوين التي اطلقها أمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، مؤشراً لمواصفات الرئيس العتيد، وأيضاً لموقف "القوات" دون أن تكون هناك تسميات، ولكن خارطة طريق للرئيس المقبل، ورفض لأي مرشّح من الطرف الآخر، وقد سبق في هذا السياق، أن أعطى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مواصفات مرشّح الحزب، أو من هي الشخصية التي سيدعمها رئيس الإشتراكي، وقد أضحت العناوين والمواصفات واضحة، على أن تكرّ سبحة المؤاتمرات الصحافية والمواقف الرئاسية في الأيام المقبلة، وحيث علم أيضاً أن السفيرة السابقة السيدة ترايسي شمعون، ستعلن ترشّحها للإنتخابات الرئاسية في العاشر من الشهر الجاري، وستحدّد برنامجها الرئاسي، في وقت أن العناوين الكبيرة للأسماء المطروحة بشكل يعتبر هو الأساس، أو أنّ هذه الأسماء المطروحة قد تكون الأقرب للوصول إلى بعبدا، ولا سيّما على خطّ رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وتالياً قائد الجيش جوزف عون، فيما كان إسم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، منذ فترة من أكثر المرشحين حظوظاً، ولكن لاعتبارات داخلية جامعة، ولأسباب خارجية عربية ودولية، فإن باسيل بات خارج السباق الرئاسي، وتلك مسألة محسومة حتى من قبل بعض الحلفاء السياسيين والمقرّبين من باسيل. وأضاف أنّه ليس هناك أي أمر محسوم راهناً، على اعتبار أنه وإن اقترب موعد الإنتخابات الرئاسية، فإن إسم الرئيس العتيد لن يُحسَم إلاّ في الربع الساعة الأخير في حال كان هناك توافق دولي وإقليمي عليه بين الدول المعنية بالملف اللبناني وتقاطع مصالح مشتركة، وهذا ما يجعل كل ما يحدث اليوم في سياق رفع منسوب الشروط، وكذلك له صلة في إطار تصفية الحسابات السياسية، وتحديداً على خطوط الرؤساء الثلاثة، وذلك ما ستشهده الساحة الداخلية في المرحلة القادمة، وبدأت بعض الإشارات تظهر بوضوح، وأبرزها انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، على خلفية المماطلة في تشكيل حكومة جديدة، إذ أراد أن يرمي الكرة في ملعبه.