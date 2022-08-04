وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: نأمل أن تزيد اتفاقية الحبوب فرص التوصل لحل تفاوضي

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن أمله في أن تزيد اتفاقية شحن الحبوب من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال افتتاح اجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة "آسيان" بنسخته الرابعة المنعقد في كمبوديا.

وأفاد تشاووش أوغلو أن الأمم المتحدة تتوقع أن تساعد الاتفاقية في استعادة الثقة في أسواق الغذاء العالمية وخفض الأسعار.

الوكالة الوطنية للإعلام

مجموعة الدعم الدولية للبنان: أسر ضحايا انفجار المرفأ تستحق تحقيق العدالة من دون تأخير وعلى السلطات اللبنانية إزالة العقبات

أعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان، في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، "تضامن أعضائها مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم من جراء هذا الحدث، الذي هز لبنان والعالم.

واسستذكرت "أكثر من مائتي شخص لقوا حتفهم، فضلًا عن الآلاف من الجرحى، إضافة إلى الذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم وعانوا من الصدمات النفسية.

ولاحظت "بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار"، داعية "السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة كل العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ"، معتبرة أن "أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقان معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة من دون مزيد من التأخير.