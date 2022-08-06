لبنان الحر

وأوضح وزير الاقتصاد والتّجارة في اجتماع إلى موضوع انتهاء ​أزمة الخبز​ وتواجده في السّوق اللّبنانيّة، نتيجة العمل الدّؤوب مع الأجهزة كافّة مشكورة، الّتي تتعاون مع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ من خلال الآليّة الجديدة، ضمن الشّفافيّة والمحاسبة في عمليّة توزيع ​القمح​ والطحين بين الأفران والمطاحن والرقابة المشدّدة عليهما، للتأكّد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة ​الخبز العربي​، بعد أن تمّ استغلاله سابقًا وأدّى إلى انقطاع هذه المادّة".

صوت لبنان

رندلى جبّور لـ الحكي بالسياسة : باسيل ليس مرشحّاً رئاسياً ومعراب حرقت قائد الجيش قالت الإعلامية والكاتبة السياسية رندلى جبّور لبرنامج “الحكي بالسياسة” يجب أن تبدأ التحقيقات بملف تفجير المرفأ من الصفر، والقاضي طارق البيطار جنح قليلاً إلى تسييس هذه القضية. وأشارت جبّور إلى أنّ بعض الجهات السياسية والهيئات المدنية ذهبت منذ اللحظة الأولى لتفجير المرفأ باتجاه تحميل حزب الله مسؤولية الانفجار وتسييس هذه القضية ضده، وقالت “قد يكون لدى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر خشية من أن يكونوا كبش محرقة في قضية المرفأ”. وفي ملف ترسيم الحدود، لفتت جبّور إلى أنّ رئيس الجمهورية أعاد إحياء مراسيم ملف النفط والغاز، مؤكدة على أنّ الرئيس ميشال عون حريص على حدود لبنان وثرواته وسيادته، وقالت “إنّ الخط 29 ما زال مطروحاً وهو السقف الأعلى في التفاوض”. وأشارت جبّور إلى أنّ بعض الخطوات والمواقف التي اتخذتها المقاومة أعطت التفاوض مزيداً من نقاط القوة.

radio orient

رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة «ضرورة اصلاح النظام الطائفي والانطلاق بورشة الإصلاح من منطلق مصلحة لبنان وشعبه». وقال:»إن الإصلاحات مطلب وطني قبل ان تكون وسيلة لاستقطاب المساعدات عند البعض، ولبنان يحتاج الى تطوير نظامه السياسي باستكمال تطبيق اتفاق الطائف الذي أقر جملة من الإصلاحات لم تنفذ حتى الآن بدءا بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ واقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي انتهاء بفصل السلطات واستقلال القضاء واعتماد الشفافية ومبدأ الكفاءة في التوظيف وإلغاء كل امتياز طائفي في الوظيفة العامة وقال: «التزامنا بثورة الحسين يكون بالتضامن مع اهالي شهداء المرفأ (…) ونؤكد ان المدخل الصحيح لاحقاق الحق وتحقيق العدل يبدأ بتصحيح المسار القضائي وكشف الحقيقة كاملة من دون تسييس واستنسابية».وطالب الدولة اللبنانية بالعمل الجاد «لإعادة النازحين السوريين الى وطنهم، لما تشكل هذه العودة من تخفيف للازمة المعيشية عن اللبنانيين لاسيما ان مبررات بقائهم في لبنان لم تعد موجودة»، داعيا «من يدعي التعاطف مع السوريين والحرص عليهم من منطلق انساني ان يبادر الى تسهيل عودتهم وتقديم المساعدات لهم في وطنهم».

اذاعة النور

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنعى الشهيد الجعبري وتؤكد: هذا العدوان لن يمر مرور الكرام.. ورد المقاومة قادم

وحملت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في بيان لها العدو الصهيوني المسؤولية كاملةً عن هذا العدوان، واضافت :"فهو بفعله هذا يخطئ التقدير". واكدت الغرفة المشتركة ان هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، ورد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة ولفتت الغرفة المشتركة انها "في حالة انعقادٍ الآن وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة"، مشددة على انها لن تسمح للعدو "بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته".

صوت المدى

يواصل الإطار التنسيقي التفكير اقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالذهاب الى الحوار. ويهدف "التنسيقي" بهذه الخطوة الى كسب نقطتين بضربة واحدة: العودة الى مسار التفاوض، وارسال رسالة الى الصدر بان "المالكي" لم يعد لاعبا اساسيا. وبات المحتجون داخل مجلس النواب ليلتهم الرابعة خارج قاعات البرلمان، بعد اوامر متضاربة عن اخلاء المكان ومن اجل تنظيم التظاهرات، أعلن "وزير القائد" وهو حساب على "تويتر" معتمد من زعيم التيار عن تشكيل لجنة من المقربين لتنظيم شؤون المعتصمين. وذكر "الوزير"، وهو صالح محمد العراقي، في "تدوينة" انه "نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الاعتصام الشعبي لثوّار محرّم الحرام فقد تقرّر تشكيل لجنة خاصّة للقيام بهذه المهمّة وتقديم الأمور التنظيمية واللوجستية كافة للمعتصمين. وبين انه: "على أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من خلال وزير القائد (الحاج صالح محمد العراقي) حصراً".