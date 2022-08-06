دان البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يوم أمس الجمعة، واستهداف المدنيين العزل، والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى، بينهم أطفال.

هاجمت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة والطائرات المسيّرة، أمس، عدداً من مواقع حركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية حربية أطلقت عليها اسم "الفجر الصادق". وقد تجنَّبت إسرائيل قصفَ أهداف تابعة لـ"حماس"، باعتبار أنَّها اتَّخذت الحياد ولكنَّها حذَّرتها من التدخل، فيما ردت الفصائل بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه بلدات في جنوب إسرائيل.