إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان اتفقا على تحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل. وان الزعيمين اتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات النقل والزراعة والبناء خلال الاجتماع، الذي استمر أربع ساعات في منتجع سوتشي على البحر الأسود

دعت المفوضية الأوروبية في بروكسل واشنطن وطهران إلى «بذل جهد أخير» و«اتخاذ قرارات سياسية واضحة» في ثاني أيام الجولة الجديدة من محادثات فيينا الساعية لإبعاد الاتفاق النووي من حافة الانهيار. وقال المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو للصحافيين أمس: «حان الوقت لبذل جهد أخير»، مشدداً على استنفاد المجال اللازم لأي مناورة إضافية، بعدما طرح الاتحاد الأوروبي بصفته منسقاً للمحادثات، مسودة جديدة لنص الاتفاق الأسبوع الماضي.

أدانت كوريا الشمالية، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على خلفية دعمها استخدام قوة ردع ضد كوريا الشمالية، خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة. وأضاف لافروف: "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع، ولكن في إطار القناة التي جرى الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن".