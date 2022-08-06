أطلقت الحكومة المصرية خطة لترشيد استهلاك الطاقة، قالت إنها "توفر" نحو 450 مليون دولار شهرياً في مجال الكهرباء فقط، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحكومة المصرية في جهودها لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي، عبر اتفاقيات مع عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

قـتـل ١٨ سـودانـيـا فـي إقـلـيـم دارفــور بــأيــدي مـسـلـحـين تــشــاديــين، بـالـتـزامـن مـع زيــارة نـائـب رئـيـس مجلس الـسـيـادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي» العاصمة الـتـشـاديـة، وقد اعتبر الـحـادثـة انتهاكا واضـحـاً لحدود السودان وسيادته.

خصصت الحكومة الإيطالية ثلاثة ملايين يورو للمساعدة فـي عـلاج جـرحـى انـفـجـار شـاحـنـة الـوقـود ببلدية بنت بية بجنوب ليبيا، وقـالـت إن هـذا القرار يـأتـي «لـضـمـان تنفيذ تـدخـلات اسـتـثـنـائـيـة وعـاجـلـة لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين، وأسر المـصـابـين الـذيـن تـم توزيعهم المـصـابـين على عـدد من الــدول، مـن بينها مصر وتـونـس وإسبانيا وإيطاليا وتركيا لتلقي العلاج.