الجمهورية/ صفاء درويش

تناولت موضوع ترسيم الحدد وقالت لم يكن لقاء الوسيط الأميركي آموس هوكستين مع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا عابرًا، بل أظهر ما يختزنه الجانبان من أفكار للحلول النهائية في شأن ترسيم الحدود والبدء باستخراج الغاز. وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي ما رشح من اللقاء وبقي طي الكتمان، إذ يؤكّد أنّ كلام هوكستين كان جازمًا، في أنّ عودته إلى بيروت لم تكن بسبب أي ضغط سياسي أو إعلامي، بل أنّها أتت بسبب المستجد الذي طرأ نتيجة إرسال "المسيّرات" إلى عرض البحر مقابل كاريش، وأنّ هذا الأمر يُعتبر الدافع الأساس نحو تهدئة الساحة والخروج بحلّ يعيد الاستقرار إلى المنطقة. وتكشف المعلومات، أنّ هوكستين استمع من الوفد اللبناني لمطلب أساسي وهو الخط 23، إضافةً إلى حقل قانا كاملًا، من دون تقاسم لجزء منه مع العدو ومن دون دفع لبنان أي تعويض مالي جرّاء الحصول عليه، وطلب مهلة ثلاثة أشهر للردّ على الطلب اللبناني، ليتدخّل اللواء عباس ابراهيم ويعيد تصويب الأمور، مؤكّدًا أنّ المهلة لن تكون أكثر من 10 أيّام وهو ليس مسؤولًا بعدها عن أي تغيّرات. وأضافت أنّه ما يبدو مهمًا اليوم، وقد يطرأ على عملية التفاوض، هو نجاح الجانب اللبناني من خلال الضغط الفعّال أن يؤمّن ضوءًا أخضر أميركيًا عبر الوسيط هوكستين، من أجل السماح لشركة "توتال" التنقيب والاستخراج من الحقول النفطية على طول الشاطئ اللبناني، وليس فقط تلك المتنازع عليها مع العدو. وأنّ هذا المطلب، وفي حال إدراجه اليوم ضمن المفاوضات شبه المستعجلة، يمكن له أن يضمن حق لبنان مستقبلًا في استخراج الغاز والنفط من حقوله بلا ممانعة دولية أو شروط تعجيزية. وأخيراً ومن الواضح أنّ هوكستين سيعود إلى بيروت خلال أيّام، ليحمل جوابًا ألزمته بيروت أن يكون نهائيًا، لتنعقد من بعدها جلسات التنسيق التقني غير المباشر في الناقورة، كخطوة إلزامية نحو البدء بالترسيم.

الديار/ فاطمة شكر

تحدّثت عن تشكيل الحكومة وقالت كُلّف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة منذ 23 من حزيران وحتى اليوم لا تشكيل، مزيدٌ من الانهيار، ومزيدٌ من الأزمات التي دمرت الشعب اللبناني، وأطاحت بمقدراته حتى بات الأفقر عالمياً. وفي خضم هذه الأجواء تكثر المخاوف من الدخول في فراغٍ دستوري يزيدُ من الأمور الاقتصادية والمعيشية صعوبةً، في حين لا تزال حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي تقوم بواجباتها ولو بشكلٍ نسبي. كذلك، فإنّ دائرة الخلاف تتسعُ اليوم بين الرئيس المكلّف وقصر بعبدا والتيار الوطني الحر، ما يعني صعوبةً في التشكيل، لا بل تمريرٌ للوقت حتى تشرين الأول موعد الاستحقاق الرئاسي اللبناني. وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسية مطلعة أنّ حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس ميقاتي باقية، ولا إمكانية لتأليف حكومةٍ في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أنّ الحكومة الحالية هي حكومة الوقت الضائع خصوصاً بعدما تأكد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عدم القيام بأي إصلاحات، مع العلم أنّ المشروع أحيل إلى مجلس النواب وأنّ المعطيات المتوفرة لدى المجتمع الدولي غير قابلة لأي حلّ في المرحلة الراهنة. وفي سياق متّصل، أكد مصدر خاص أنّ الخلاف المحتدم بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي يدخل ضمن إطار الابتزاز السياسي وهذا سيساعد في العرقلة بتشكيل الحكومة وزيادة الأمور صعوبة.