روسيا اليوم

نوفاك: بوتين وأردوغان اتفقا على شراء تركيا لجزء من الغاز الروسي بالروبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل. وقال: "تم بحث إمدادات الغاز إلى تركيا، والتي يتم توريدها بكميات كبيرة إلى حد ما: 26 مليار متر مكعب سنويا. وأثناء المفاوضات، واتفق الرئيسان على أن يتم دفع ثمن جزء من إمدادات الغاز بالروبل". وأضاف " إننا نتحدث حول التحول إلى العملات الوطنية بشكل تدريجي، وفي المرحلة الأولى سيتم دفع جزء من التوريدات بالروبل الروسي".