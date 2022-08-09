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اتصالات دولية تخصّ لبنان لهذا السبب رسائل بين علوش والحريري؟

باسيل رئيساً ولكن.. نائبة تغييرية: هالأمر بدنا نخلص منو...

اللامركزية الادارية... على الطريق هل ستقفل المحطات أبوابها؟

الوضع غير مطمئن! أكثر ما يطلبه المغتربون

سعد الحريري مش هون ليتحركوا! الصواريخ الفلسطينية جاهزة جنوباً: إطلاقها في هذا التوقيت

المنار

هي عاشوراء التي احيت قلوب ابنائها، فجددوا البيعة لشهيدها الامام الحسين عليه السلام بحفظ العهد والنهج بهيهات منا الذلة، فكانت اولى القبضات المرفوعة من افغانستان وباكستان الى ايران واليمن وسوريا وتركيا والعديد من الدول الاسلامية، على ان يكون الموعد غدا في لبنان بمسيرات حسينية تعم مختلف المناطق ، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يعتلي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله منبر جده الحسين عليه السلام مجددا البيعة ومتناولا ابرز التطورات..

nbn

أربكت غزة الإحتلال وفرضت عليه مرغما لا طوعا هدنة في إطار وقف لإطلاق النار بفعل ما قدمته المقاومة والشعب الفلسطيني من معمودية نار ودم أسفرت عن 45 شهيدا.

نجحت المقاومة الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني مرة جديدة في ردع عدوانية الإحتلال واستجابت إسرائيل لمساعي مصرية في وقف اطلاق النار.

mtv

هدأت عسكريا في غزة، فهدأت النفوس في لبنان. ذاك أن العملية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي لم تتمدد إلى الأراضي اللبنانية، كما توقع البعض، بعدما نجحت الوساطات العربية وغير العربية في لجم التصعيد الإسرائيلي. الهدوء العسكري والميداني رافقه شبه هدوء على الجبهة السياسية في لبنان ، فلا تصريحات وتصريحات مضادة، ولا سجالات، كأن جو عطلة نهاية الأسبوع مستمر، باعتبار أن غدا أيضا يوم تعطيل رسمي لمناسبة ذكرى عاشوراء.

NTV

بعناية المولى.. نجا المولوي من حادث سير . فوزير الداخلية عاين بالملموس تطبيق قانون السير على طرقات تفتقد لأدنى مقومات السلامة وعلى أوتوستراد الموت السريع المؤدي إلى جهنم شعب ينتظر معجزة تنتشله من سابع أرض ومن حفرة الرابع من آب فالمجزرة دشنت طريقا فرعيا في السماء وجريمة الأمونيوم حولت صوامع الأهراءات مصنعا لإنتاج الغازات السامةوجزئيات ثاني أوكسيد الكربون والنيتروجينوعليه تكونت غيمة مجبولة بتلك الغازات فوق بيروت وسكانها فاختنقوا بها قبل أن تبكوا دما "بس يفل عون" بحسب ما قال النائب سليم عون.

OTV

علام يتكل سمير جعجع في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

فإقليميا ودوليا، وفي ظل الانهماك الواضح بالأزمات الكبرى، من أوكرانيا إلى تايوان، مرورا بمفاوضات النووي وتطورات العراق وغزة، لا يبدو أن لبنان يحتل مرتبة متقدمة على سلم الأولويات، وهذا ما أقر به رئيس حزب القوات اللبنانية بالذات في مؤتمره الصحافي يوم 3 آب الجاري، حين كشف أن جهات غربية تنصحه بالتفاهم مع سائر اللبنانيين على رئيس جديد، معتبرا ان مصالح الدول الغربية قد تكون تدفعها في اتجاه لا يعاكس إيران.

LBC

في بلد السياسة، لا سياسة، الأمور مجمدة, من دون أن يكون هناك تطور يحرك هذا المستنقع.

حكوميا، لا جديد في الأفق، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتصرف كرئيس تصريف أعمال لا أكثر، والأمور تسير باستثناء عقد جلسات لمجلس الوزراء.

نقديا، المصارف على حالها من الإضراب، فبعد اليوم، غدا عطلة، لتعاود العمل يوم الأربعاء، على أن الأزمة بين القطاع والقضاء، ما زالت قائمة.

الميادين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ​ماريا زاخاروفا​ أن "الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة هي التي تسببت في تصعيد التوتر"، مؤكدة تمسك موقف روسيا تجاه مبدأ حل الدولتين.

واشارت في تصريح لها، الى "إن موسكو تعرب عن القلق البالغ بشأن اندلاع دوامة العنف المسلح الجديدة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

الجزيرة

دافعت وزارة الدفاع الصينية، عن قرارها بتعليق المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة، احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايبه الأسبوع الماضي، وقالت إنه يجب أن تتحمل واشنطن "عواقب وخيمة".

وأثارت زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي غضب الصين، وردت بإطلاق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبه للمرة الأولى بالإضافة إلى التخلي عن بعض خطوط الحوار مع واشنطن.

العربية

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، في انطلاق مؤتمر السفراء، أنه "لا يمكننا قبول الغارات الإسرائيلية على غزة وندين بشدة هذه الهجمات". وفي سياقٍ منفصل، اعتبر أن "على الجميع أن يقف أمام الفيتو غير العادل الذي يمنع تركيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".