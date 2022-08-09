لبنان الحر

استقبل الرئيس ميشال عون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وعرض معهما التطورات المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان. وقال حجار بعد اللقاء، "تم التوافق مع الرئيس عون على نقاط عدة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم والتواصل مع سوريا قائم ولم ينقطع يوما".

صوت لبنان

توجّه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إلى "جميع النواب الذين يعدون في صفوف المعارضة"، قائلاً: "إن مجلس النواب اليوم شقان الأول مع محور الممانعة أي السلطة الموجودة وهو كناية عن 61 نائباً وهؤلاء معروف أمرهم وقد أعطوا أحسن ما يمكنهم إعطاؤه وهو الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم، وهناك الشق الثاني المكوّن من النواب الـ67 الآخرين وأود أن أؤكد عليهم مجدداً اليوم بأن الناس لم ينتخبوننا من أجل أن ندلي بالتصاريح إن كان في مجلس النواب أو في الشارع وإنما أعطونا وكالتهم النيابيّة من أجل تغيير واقع حياتهم ومن أجل القيام بذلك علينا الإقدام على تصرّفات معيّنة فنحن اليوم أمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة وأي خطة إنقاذ في لبنان عليها أن تبدأ برئيس جمهوريّة "متل الخلق" باعتبار أن الأمور بسيطة ولسنا في صدد معادلات صعبة، فإذا أردنا التأكد من أمر معيّن ما علينا سوى معاينة خلافه، الجميع يرى ما هو حاصل اليوم في قصر بعبدا والنتائج التي وصلنا إليها وإذا كنا نريد غير هذه النتائج فنحن بحاجة لرئيس بعكس الموجود اليوم".

radio orient

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى اننا "سنحمي النظام المصرفي من السقوط، حفاظا على حقوق المودعين، ولتأمين مقومات خطة التعافي الاقتصادي التي طال انتظارها. اما إضراب البنوك اليوم، فهو رسالة ابتزاز للناس قبل السلطة".

اذاعة النور

أشار مفتي وإمام ​النبطية​ الشيخ عبد الحسين صادق، إلى أن "صوت ​كربلاء​ يعلو من النبطية وأهلها شاجباً المجزرة الدموية التي ارتكبها العدوّ الصهيوني بحق أهالي ​غزة​، مكبِراً صمود أهلها ووحدة كلمتهم وثباتهم، ويُدين بقوة موقف الخذلان والضعف والمكر للقضية الفلسطينية الذي اتسمت به بعض ​الدول العربية​ والاسلامية في المنطقة، ناهيك عن عار التطبيع الذي لن تكون نتيجتهُ سوى العار والخزي".

صوت المدى

حقق شهر تموز الفائت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين عبر مطار بيروت الدولي، فكانت النسبة الشهرية الأعلى التي يسجلها هذا المرفق ليس فقط منذ بداية العام الحالي وحسب وإنما منذ مطلع العام 2020، حيث بلغ مجموع الركاب عبر المطار في الشهر السابع من العام الجاري 823 ألفاً و907 راكباً، بزيادة نحو 35% عن الشهر ذاته من العام الماضي 2021.