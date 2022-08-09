كشف مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أنه وعدداً من رفاقه في الحكومة، يرون في إنهاء العملية العسكرية ضد «الجهاد الإسلامي»، بسرعة والتزام «حركة حماس» بضبط النفس والامتناع عن المشاركة في القتال، يفتح آفاقاً للعودة إلى المفاوضات في سبيل إبرام صفقة تبادل أسرى.

منذ الإعلان عن قبول إسرائيل وحركة «الجهاد» مقترح الهدنة التي ترعاها مصر، تنوعت ردود الأفعال بين ترقب مدى «صمودها» رغم التحديات والعقبات، و«الدعم» الدولي الذي أبدته حكومات وهيئات دولية، تتطلع إلى استمرار الهدوء في القطاع، وذلك وسط تحذيرات خبراء ومحللين من «استغلال ورقة العنف ضد الفلسطينيين» لحشد أصوات «المتطرفين» في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.