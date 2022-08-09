الجزيرة - السعودية

المملكة تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى

اعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدةً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وشددت وزارة الخارجية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

أخبار الخليج - البحرين

مملكة البحرين ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

اعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدة بالجهود الحثيثة التي قامت بها جمهورية مصر العربية الشقيقة من أجل إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة حقنًا للدماء ووقف الخسائر في الأرواح والممتلكات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

واكدت الخارجية على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم استدامة وقف اطلاق النار ومنع التصعيد ووقف القصف والهجمات الصاروخية حفاظا على أمن وسلامة المدنيين، وتكثيف المساعي لإحلال السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.

الأنباء - الكويت

"الشاباك" أوصى بوقف العدوان "خشية التورط في عملية أوسع لا نريدها"

أوصى رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، رونان بار في اجتماع يعقده المجلس السياسي والأمني المصغر «الكابنيت» ​​مساء امس الأول بضرورة إنهاء العملية العسكرية في غزة خشية وقوع أخطاء من شأنها أن تورط إسرائيل في عملية عسكرية أوسع لا تريدها.ونقل موقع «واللا» العبري المقرب من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، عن وزيرين شاركا في الاجتماع، أن رئيس «الشاباك»، قال إن العملية الحالية على قطاع غزة: «حققت أهدافا أكثر مما حددناه وسيكون لها تأثير في ساحات أخرى أيضا، بما في ذلك هدف استراتيجي وهو الفصل بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي».وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع «واللا» بأن «الجميع بشكل عام يعتقد أنه يجب وقف العملية، إلا أن الظروف لم تنضج بعد».وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، خلال الاجتماع المذكور، إن الهدف هو دفع «حماس» إلى ممارسة ضغوط على «الجهاد الإسلام» من أجل وقف إطلاق النار، لافتا إلى ان ذلك سيستغرق وقتا.