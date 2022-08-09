الجمهورية/ ايفا ابي حيدر

تناولت ملف الكهرباء وقالت لم يخصّص الجانب العراقي حتى الساعة اي حصة من الغاز اويل للبنان عن شهر آب. وبما انّ العراق هو مصدر الكهرباء الوحيد للبنان، فهذا يعني انّ العدّ العكسي للعتمة الشاملة بدأ. وقالت إنّ العقد الموقّع بين كل من لبنان والعراق ينصّ، على تزويد الجانب العراقي لبنان بمليون طن من الغاز اويل على مدى عام كامل يبدأ في ايلول 2021 وينتهي في ايلول المقبل، الّا انّ الجانب العراقي لم يلتزم تجاه لبنان بالكمية المخصّصة له، وأعلم لبنان عن توقفه عن مدّ لبنان بالغاز اويل، مبرّراً ذلك بارتفاع اسعار النفط عالمياً، لتتخطّى الميزانية التي كانت مخصّصة للبنان، رافضاً استكمال السير بالاتفاقية الموقّعة بين الجانبين. وفي السياق، تؤكّد مصادر مطلعة، انّ الوضع الكهربائي دقيق جداً اكثر من أي وقت مضى. فكمية الغاز اويل المتوفرة بالكاد تكفي حتى 25 الجاري في حال تمّ تشغيل معمل واحد، اما في حال تمّ تشغيل المعملين، اي الزهراني ودير عمار، فبالكاد تكفي حتى 12 آب، وفي سياق متّصل، كشفت المصادر أنّ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، يجري مباحثات مع الجانب العراقي في هذا الخصوص. مؤكّدةً انّ من غير المرتقب حتى الساعة وصول أي شحنة محروقات مخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهر آب، بما يعني انّ العتمة الشاملة حتمية. من جهة أخرى، وفي موضوع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، وبعد تضارب المعلومات عمّا اذا كان التأخير الفعلي هو من جانب البنك الدولي او بسبب إحجام لبنان عن تشكيل الهيئة الناظمة، تؤكّد المصادر انّه فعلياً لم يحصل لبنان بعد على ضوء اخضر للسير بهذين المشروعين، بدليل انّ البنك الدولي لا ينفك عن وضع الشروط، ومنها تشكيل الهيئة الناظمة ضمن أسس ومعايير معينة وكفاءات. عدا عن انّ السير بآلية التوظيف التي وضعها البنك الدولي لتعيين الهيئة الناظمة يحتاج إلى وقت. وهنا تتساءل المصادر، لماذا لم يطرح البنك الدولي منذ عام الآلية التي يريدها لتشكيل الهيئة الناظمة، ولماذا وضعها أخيراً مع علمه ان تطبيقها يتطلب وقتاً؟