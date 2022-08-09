قراءة ل "متحدون" و"صرخة المودعين" في جديد دعويي التوقف عن الدفع والإفلاس بوجه مصرفين: هل ينصف القضاء المودعين؟

اجرى "تحالف متحدون" وجمعية "صرخة المودعين"، قراءة في جديد دعويي التوقف عن الدفع والإفلاس بوجه مصرفي بلوم والموارد، وسألا في بيان، "هل ينصف القضاء المودعين؟" واشار البيان المشترك، الى انه من المبكر الجزم بأن القضاء اللبناني قد انتفض لنفسه فعلاً لاستعادة عافيته وإنصاف أصحاب الحقوق وفق منطوق السهر على حسن سير العدالة المولج به، إلا أن قرار المحكمة المدنية المختصّة السير بدعاوى التوقف عن الدفع والإفلاس له أهميته ودلالاته في هذه المرحلة الدقيقة تحديداً، سيّما لدى لجوء "جمعية مصارف لبنان" إلى لعب أوراقها الأخيرة في الإضراب لممارسة مزيد من الضغط على المتعاملين معها وتضليل الرأي العام عن مسؤوليتها الأولى والمباشرة إزاء الحال المالية والاقتصادية المزرية التي وصلت إليها البلاد، بعد أن أحكمت المصارف انقضاضها على حقوق المودعين ثم تلته بانقضاض محكم آخر على القضاء بهدف تعطيل أي خطوة ممكنة قد تفضي إلى محاسبتها، وهي في الفترة السابقة والحالية تحاول جاهدة التصرف بأملاكها وأصولها وموجوداتها في لبنان والخارج مستفيدة إلى أقصى الحدود من لعبة تقطيع الوقت، والتي انطلت للأسف على الغالبية العظمى من أصحاب الودائع والحقوق الذين بقوا مترددين في رفع الدعاوى القضائية المطلوبة لحفظ حقوقهم، وأهمها على الأقل دعاوى الحجز بالشكل القانوني المحدد الذي يكفل قطع الطريق على المصارف ومديريها في التصرف بممتلكاتهم غير مقيّدي اليدين أثناء انكفاء المودعين عن ملاحقتهم قضائياً، مهما كانت علل القضاء".

وكالة الأناضول

أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا يؤدي اليمين الدستورية

ادى غوستافو بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا، اليمين الدستورية واعدا بتحولات جذرية في بلاده.

وكان بيترو (62 عاما) زعيم المعارضة السابق قد تخلى عن التمرد المسلح قبل ثلاثة عقود.

وأعلن بيترو خلال حلفه لليمين أمام عدد كبير من المدعوين الأجانب والكولومبيين، الأحد، أنه سيجري "تحولات جذرية" في بلد يعاني من عدم مساواة كبيرة ودوامة عنف لا تنتهي مرتبطة بأزمة تهريب المخدرات.

وتعهد قبيل تنصيبه بتشكيل "حكومة سلام"، لافتا إلى أنه سيبذل جهودا للحد من "التفاوت الاجتماعي" في البلاد.

ووفقا لموقع "يورونيوز" الأوروبي، اقترح الرئيس الكولومبي، إنشاء صندوق دولي لحماية غابات الأمازون.