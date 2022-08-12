TL

على طريقة المودع عبدالله الساعي الذي نجح قبل عدة أشهر بانتزاع وديعته من أحد مصارف البقاع بقوة السلاح تكرر المشهد اليوم في فيديرال بنك في الحمرا حيث اختار باسم الشيخ حسين اللجوء الى قوة السلاح كآخر وسيلة متبقية لعلاج والده في المستشفى فهل حلت (شريعة أخذ الحق باليد أي شريعة الغاب) محل القوانين المرعية في لبنان بعد غياب القضاء وتعسف السلطات المعنية؟! الجواب طبعا ليس بحوزة من جاع أو انكشف على الأمراض أو الحاجة أو على غياب الأمن بل في عهدة المصارف ومن خلفها السلطات النقدية والمالية والسياسية والحزبية المسؤولة عن الانهيار الكارثي.

المنار

في البلد المحاصر اهله بكل انواع الازمات المفتعلة، حوصر بسام الشيخ حسين بين المرض والجوع ووديعته، محتجزة في احد البنوك، فشهر سلاح الغضب واقتحم احد المصارف في بيروت محتجزا عددا من الموظفين والمواطنين المظلومين مثله، سبيلا للوصول الى امواله التي يحتاجها لعلاج والده.

nbn

هو ليس فيلما من إنتاج هوليودي بل واقع نعيشه في لبنان، بسام الشيخ حسين هو أحد المودعين دخل الى فرع فيدرال بنك في الحمرا وهو مسلح وبحوزته مادة البنزين وعمد الى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ مئتين وعشرة آلاف دولارلإجراء عملية لوالده الموجود في المستشفى منذ فترة من دون أن يتمكن من توفير تكاليف هذه العمليةمع العلم ان شقيق بسام لديه حساب بقيمة خمسمئة ألف دولار في المصرف نفسه بعد ساعات من التفاوض رضي الشيخ حسين ب 35 الف دولار من اصل مبلغ وديعته بعد ان كان يطالب بها كاملة.

mtv

انها منظومة تضغ المواطنين في مواجهة بعضهم بعضا. فحادثة جب جنين تكررت اليوم في بيروت. وما فعله عبد الله الساعي في مطلع العام داخل بنك بيروت والبلاد العربية في البقاع، كرره بسام الشيخ حسين في بنك فدرال في العاصمة. والهدف في الحالين: تحرير اموالهما المحجوزة بالنار والسلاح، بعدما اكتشفا ان لا جدوى من الحوار ومن المطالبة الهادئة.

NTV

كل الأنظار اتجهت اليوم إلى جهنم الحمرا حيث لم يذهب بسام الشيخ حسين ليشرب "كاس المحبة بشي قهوة ع الرصيف" في فيدرالية الحرامية بل قصد فيدرال بنك ليستدين من وديعته ويدفع ثمن علاج والده وابنه وهنا كانت البداية: إغلاق باب المصرف على من فيه حجز رهائن وتهديد بحرق نفسه ما لم يتسلم أمواله "كلن يعني كلن".

OTV

من حيث الشكل، لا توحي الحركة السياسية الداخلية بأن هناك استحقاقا رئاسيا داهما، تبدأ مهلته الدستورية بعد نحو اسبوعين.

فتصريحات سمير جعجع شبه اليومية، ولا التكتلات النيابية المستولدة، ولا اشارات وليد جنبلاط الواضحة، ولا حتى بلاغة الصمت على الضفة السياسية الاخرى، تؤشر الى ان ثمة منحى جديا على المستوى المحلي لإنجاز الاستحقاق الاهم في البلاد ضمن الموعد.

LBC

هذه عاقبة أن تضع السلطة المودعين وموظفي المصارف وجها لوجه. في المشهد أمام " فيديرال بنك "اليوم:المودع ضحية، والموظف ضحية، ورجل الأمن الذي يضبط الوضع ضحية.

الميادين

محكمة الاحتلال في سجن عوفر تمدد اعتقال الشيخ بسام السعدي 6 أيام.

الجزيرة

أوكرانيا تستهدف مواقع عسكرية روسية في خيرسون واتهامات متبادلة بقصف محطة زاباروجيا النووية.

العربية

أوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا.