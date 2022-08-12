لبنان الحر

عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري في البيت المركزي، برئاسة النائب كميل شمعون وحضور الأعضاء ، ورحب بـ "لقاء الأحزاب السيادية ببعض النواب التغيريين والسياديين المستقلين من اجل تقريب وجهات النظر بما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية.

صوت لبنان

بحث رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، مع السفيرة الأميركيّة دوروثي شيا في معراب، التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

radio orient

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان انه" بمناسبة عيد "انتقال السيدة العذراء" الموافق يوم الاثنين 15 آب 2022، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم لتحتجب صباح الثلاثاء في السادس عشر منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

اذاعة النور

رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في عين التينة سفير الاوروغواي الجديد كارلوس غيتو في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

صوت المدى

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد انتهاء اجتماعه قبل ظهر اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان ما يصدر في الاعلام من معلومات متعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان حول الموضوع.