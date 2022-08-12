الأخبار – هيام القصيفي

تريد باريس من الملف الرئاسي اختيار شخصية من خارج النادي السياسي، واضعة مواصفات اقتصادية ومالية. معارضو اقتراحاتها يناقشون أولوية توصيف الأزمة السياسية، وليس اختيار البروفيل الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة، أُعيد ترويج التداول الفرنسي من خلال حثّ القوى السياسية على التعامل مع انتخابات رئاسة الجمهورية من زاوية اقتصادية ومالية، وبأن المخرج الحقيقي للأزمة الحالية يكمن في وضع خطة إنقاذية والتعاون مع صندوق النقد وما يليها من موجبات، وتالياً البحث في دائرة ضيّقة من أسماء مرشحين من هذا النهج، علماً بأن هناك أسماء متداولة مشهوداً لها في القطاع المالي والمصرفي، وهذا ليس سبب اعتراض معارضي الاقتراحات الفرنسية. جوهر الاعتراض يتوزّع على مندرجات عدة. فالفرنسيون حين بدأوا تداول هذه الأسماء والأفكار منذ سنتين، كانوا حينها يتحدثون عن مواصفات لحاكمية مصرف لبنان، اليوم يتعلق الحديث بالموقع الدستوري الأول، وبرئيس الجمهورية لا بموظف من الفئة الأولى، يسعى الفرنسيون الى وضع مواصفات له على طريقة شركات الأعمال والاستشارات الكبرى. ورغم أن هذا لا يعني تقليلاً من أهمية الأشخاص المطروحة أسماؤهم.

نداء الوطن – كلير شكر

تطرقت إلى ملف الكهرباء وأوضحت أن الحكومة العراقية وافقت في اجتماعها أمس على الطلب لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن، وفق ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال. ويفترض أن يصل يوم الثلاثاء المقبل وفد عراقي للبحث في إمكانية استكمال السحب للسنة الحالية والتجديد لسنة إضافية ومناقشة طريقة الدفع. ووفق العقد الموقّع، يفترض على العراق تأمين النفط للبنان مقابل تقديم لبنان الدعم في مجال الخدمات الطبية والاستشفائية، لا سيما عبر إرسال خبراء لبنانيين وفرق طبية متخصصة للمساعدة في إدارة منشآت طبية جديدة في العراق. وقالت أنه إلى الآن، لم يسدّد لبنان أياً من مستحقاته تجاه العراق، مع أنّ مصرف لبنان فتح حساباً خاصاً بالمبالغ المستحقة عليه كما تؤكد مصادر وزارة الطاقة، مشيرة إلى أنّ الوفد العراقي الذي زار لبنان في شهر آذار الماضي، اطلع من مصرف لبنان على الإجراءات المالية المتخذة بهذا الخصوص والتي يفترض أن تغطي حاجات العراق من لبنان سواء كانت منتجات أو فواتير استشفاء أو خبرات فنيّة.