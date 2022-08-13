TL

ليس مستغربا أن يؤدي انسداد الأفق السياسي في البلاد وغياب المعالجات الجدية للاهتراء الاقتصادي والاجتماعي إلى حوادث كالتي شهدها فيديرال بنك أمس والتي يجمع المراقبون على قابلية تكرارها في المرحلة المقبلة بل إن التحذير من انفجار ثورة الجياع يكبر يوما بعد آخر فكم من الصرخات المشابهة لصرخة متمرد الحمرا حصلت بعيدة من عدسات الاعلام لعدم توسلها السلاح أو العنف وفي الكثير من المصارف والمتاجر أو الأفران وسواها..

المنار

وسط زحمة التكهنات، وتداخل الوقائع لدى البعض بالامنيات، فإن لبنان لم يتبلغ بعد اي شيء رسمي من الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين، وإن الحديث عن جواب عبري سلبي أو الافراط بالايجابية كلام مجاف للحقيقة، على أن الجواب الرسمي رهن الايام القادمة التي ستحمل هوكشتاين الى لبنان مع الجواب الصهيوني.

nbn

كشف مصدر مطلع ومسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات لشبكة "CNN"، أن الإدارة الأميركية أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية في محاولة لتأمين الإفراج عن المواطن الأميركي أوستن تايس.

mtv

البلاد دخلت في عطلة طويلة لن تنتهي قبل صباح الثلثاء المقبل. لكن الحركة السياسية ستستمر بشكل او بآخر، خصوصا ان زيارة وفد من حزب الله لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حركت الجمود السياسي واعطت الضوء الاخضر لبدء السباق الى بعبدا.

NTV

أربطوا الأحزمة، ونتمنى لكم خلاصا آمنا في دولة الاحتجاز بعد الانهيار ولو قيض للكاتب سلمان رشدي الذي تعرض اليوم لمحاولة اغتيال في نيويورك أن يعيش في لبنان، لكانت آياته الشيطانية نزلت على المسؤولين اللبنانيين "حفر وتنزيل"، ففي لبنان يضيع الحق حين يرمى طالبه خلف القضبان، وحين تتآمر الدولة بسلطتيها الأمنية والقضائية على مواطن خرج طلبا لتحصيل وديعته في مشهد لم نر مثيلا له لا في تنفيذ القوى الأمنية لمذكرات التوقيف بجريمة المرفأ، ولا في القضاء الذي يتحرك غب الطلب.

OTV

عبارة توصف بدقة حال بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ينظرون في الاقتصاد ويحاضرون في السياسات المالية، فيما معظم المواطنين، ما عدا بعض المحظيين، متروكون وحيدين في مواجهة الازمة.

LBC

ينتهي الأسبوع مع تحذير أطلقه نائب رئيس الحكومة، مفاوض ضندوق النقد الدولي، مفاده : إما الإصلاحات وإما الإنهيار مع العلم أن البلد في قلب الانهيار.

الميادين

رأى رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، أن "تظاهرات الإطار بعثت برسالة واضحة أن الجماهير العراقية تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وأوضحت أن الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون أخرى".

الجزيرة

أعلن الإطار التنسيقي بالعراق، الاعتصام المفتوح في المنطقة الخضراء، والمتظاهرون ينصبون الخيام.

العربية

أفادت معلومات بأن "الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب لن يعارض نشر مذكرة تفتيش منزله في فلوريدا".