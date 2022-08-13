لبنان الحر

أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز، الى أنه "بشجاعة وشفافية أصدر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم تجنيس في أول عهده، وكنت قد طالبت شخصيا به بعد الطلبات العديدة التي وصلتنا من أمهات لبنانيات متزوجات من أجانب حجب القانون عنهن حق نقل جنسيتهن لأولادهن، ويعانون من عدم الاعتراف بهن كمواطنات كاملات الحقوق".

صوت لبنان

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي، إلى أنه "طالما لا حملات في البيت الداخلي، العقارب البشرية والعناكب الإلكترونية تُداس ونسير في طريقنا، وعلاقتي برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وبالرفاق جيدة جدًّا".

radio orient

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال، عصام شرف الدين، أنه "يوجد مسودة عمل، سنقوم بها لمناقشة ملف عودة النازحين السوريين، وانا متفائل، فهناك تواصل بيني وبين الجهات المعنية في سوريا، وسنتوصل إلى اتفاق قريباً".

اذاعة النور

أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز، الى أنه "بشجاعة وشفافية أصدر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم تجنيس في أول عهده، وكنت قد طالبت شخصيا به بعد الطلبات العديدة التي وصلتنا من أمهات لبنانيات متزوجات من أجانب حجب القانون عنهن حق نقل جنسيتهن لأولادهن، ويعانون من عدم الاعتراف بهن كمواطنات كاملات الحقوق".

صوت المدى

ذكر رئيس "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أنّ "زيارتنا اليوم لنؤكد أن شراكتنا الوطنية والتاريخية ثابتة بدأت بمصالحة الجبل، وان شاء الله ستستمر في المستقبل لمصلحة لبنان واستقلاله وسيادته على الرغم من الضغوطات والمواقف السياسية".