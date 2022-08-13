ترقد امرأة إسرائيلية متهمة بالتجسس لصالح إيران في حالة حرجة بعد أن حاولت الانتحار خلال تواجدها في حبس منزلي،و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية,ان لنيابة العامة قدمت، في كانون الثاني لوائح اتهام ضد أربع نساء من أصول إيرانية، والمواطنة التي حاولت الانتحار إحداهن، جاء فيها أن عميلا للمخابرات الإيرانية كان على اتصال معهن من خلال فيسبوك وواتسآب، وأنهن نقلن إليه صورا لمواقع في إسرائيل.وقال وكيل الامرأة، المحامي بن تسيون تسيترين، إن "موكلتي تصرخ منذ اليوم الأول لاعتقالها، قبل ثمانية أشهر ونصف الشهر، أنها وزوجها بريئان، وأنها لم تقصد المس بأمن الدولة. بل على العكس. فقد اتضح أن الشاباك حقق مع عشرات النساء اللواتي كن على اتصال في الشبكات الاجتماعية مع الإيراني وحذرهن من استمرار الاتصال معه، لكن لم يحذر موكلتي وثلاث نساء أخريات اللواتي لا تدركن ماذا يريدون منهن. لقد أخذوا عائلة عادية وهدموا حياتها".

أكد الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية ("ماحاش")، أوري كرمل، الذي قاد التحقيق في استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة في قريته أم الحيران، بريء من الاتهامات التي لا يزال المفتش العام للشرطة في حينه، روني ألشيخ، يوجهها لأبو القيعان ويزعم فيها أنه "مخرب" وأنه "تعمد دهس" شرطي.وقال أن الشاباك "كونه الجهة المسؤولة في دولة إسرائيل عن تقصي حقائق في أحداث ذات طابع أمني، أجرى تحقيقا في الموقع بعد الحدث مباشرة. وبعد أن ساد انطباع لدى أفراد الشاباك بأن الحديث لا يدور أبدا عن عملية معادية، خرج الشاباك من الصورة ونقل المواد التي بحوزته إلى ماحاش".

تراجعت قوة حزب الليكود بمقعدين، وارتفعت قوة حزب "ييش عتيد" بمقعدين، وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "معاريف" و رغم ذلك، فإنه لو جرت الانتخابات للكنيست الآن، لتمكن رئيس الليكود والمعارضة، بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة تتشكل من أحزاب اليمين والحريديين وبضمنهم حزب "الروح الصهيونية"، برئاسة أييليت شاكيد.وتبين من الاستطلاع أن معسكر نتنياهو سيحصل على 59 مقعدا، وأن المقعدين اللذين خسرهما ذهبا إلى الصهيونية وشاس. وحصل الليكود على 33 مقعدا، الصهيونية الدينية 10 مقاعد، شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد. كذلك حصل "الروح الصهيونية" على 4 مقاعد.وحصلت الأحزاب التي تشكل الحكومة على 51 مقعدا: "ييش عتيد" 25 مقعدا، "كاحول لافان – تيكفا حداشا" 10 مقاعد، العمل 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي.

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

يتهدّد الهدم من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 55 مدرسة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفِن كون فون بورغسدورف، في تصريح صحافيّ. في المقابل، هناك خطر وشيك محتمل على حياة طلبة بلدة عين سامية، الذين يتهدّد الهدم كذلك، مدرسة قريتهم البدوية الصغيرة.

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، موافقة دولة قطر لإعادة إعمار البيوت التي هدمت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وذلك من خلال ما تبلغ به من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن. ويشمل ذلك البيوت التي هدمت في رفح أو غزة والشمال".