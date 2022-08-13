كشف مصدر مطلع ومسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية في محاولة للإفراج عن الأمريكي أوستن تايس.و إنه "كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم".

أصيب مواطنان سوريان من قرية الحميدية بريف القنيطرة ،عندما اطلقت "الدبابات الإسرائيلية أ القذائف من أراضي الجولان عند اقتراب المواطنين من منطقة "فض الاشتباكات".بالمقابل ذكرت مصادر عبرية بأن الجيش قصف مدفعيا موقعا لحزب الله في هضبة الجولان.

خرج آلاف الاشحاص في تظاهرات بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة السورية بشمال وشمال غرب البلاد، منددين بتصريحات لوزير خارجية تركيا دعا فيها الى "مصالحة" بين دمشق والمعارضة.ولاسيما أعزاز والباب وعفرين وجرابلس التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها، تحت شعار "لن نصالح". كما شهدت مدينة إدلب ومحيطها الواقعة تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) وفصائل أخرى أقل نفوذا، تحركات مماثلة.وكانت تحركات غاضبة جرت ليلا، تم خلالها إحراق العلم التركي وإزالته من مدن عدة. وتجمع العشرات قرب معبر باب السلامة مع تركيا، مرددين هتاف "الموت ولا المذلة".وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة الخميس، "علينا أن نجعل النظام والمعارضة يتصالحان في سوريا، وإلا لن يكون هناك سلام دائم".

أغلقت قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد،الجسر المعلق وبعض ‏الطرق. لمنع حدوث اشتباكات بين متظاهري "التيار الصدري" وأنصار "الإطارالتنسيقي" ونقل مصدر أمني أن "هناك انتشارا عسكريا كثيفا رافق عملية الإغلاق".

أعلنت قوى "الإطار التنسيقي" في العراق تحويل مظاهراتها إلى "اعتصام مفتوح"، ونشرت قائمة بأبرز مطالبها عبر بيان اختتمت فيه مظاهرات "الشعب يحمي الدولة".ابرزها الإسراع بتشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية،ومطالبة القوى السياسية، وخصوصا الكردية منها، بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية,وأعلن البيان دعم تلك القوى "التام للقضاء العراقي ومؤسساته"

وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، رسالة إلى متظاهري الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن "يده ممدودة لهم دون قياداتهم".وقال العجب كل العجب من عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن الذي وقع أسير الإحتلال والإرهاب والفساد".

أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية، أن أحد المطلوبين الأمنيين، وهوالمطلوب رقم (4) من تلك القائمة وهو عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري،بعد رصد وجوده عند الساعة في حي السامر بمحافظة جدة". قام بتفجير نفسه بحزام ناسف في محافظة جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 بينهم 3 من رجال الأمن.

أصيب عسكريان تونسيان بجراح خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية،في جبل سلوم بولاية القصرين.

أفاد النائب بمجلس النواب التونسي المنحل مجدي الكرباعي، بأن شابا تونسيا يبلغ من العمر 24 سنة توفي داخل سجن "مونزا" في إيطاليا.وهذه الحادثة تعتبر الثانية خلال أسبوع لتونسي يتوفى داخل السجون الإيطالية

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأحزاب، وقوى الثورة في البلاد للتوافق من أجل تشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

قتل وجرح العشرات في منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال، بعدما أطلقت الشرطة النار على محتجين مناهضين للحكومة، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإبقاء على موعد الانتخابات في 13 ت2 القادم، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.