اللواء / أنطوان الأسمر

أوضح أن الحرب الإسرائيلية على غزة أربكت الحسابات المحلية والخارجية المتعلقة بالترسيم البحري، ففرضت إرجاء مرحليا وموقتا للاتفاق النهائي بين لبنان وإسرائيل. ولا يزال المسؤولون اللبنانيون يتعقّبون الخطوة المقبلة للمنسّق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكستين، ويترقّبون تزخيما أميركيا للإتصالات (التي لم تنقطع أصلا) في ضوء انتهاء الأعمال العسكرية في غزة. وقال: ولا يخفى أن المهلة المضروبة لبنانيا لإنجاز الإتفاق لا تتعدى بداية أيلول، علما أن هوكستين كان وعد بجواب إيجابي في غضون أسبوعين من زيارته لبيروت، غير أن تطورات غزة حتّمت تمديدا تلقائيا للمهلة، أسبوعا أو أسبوعين حدا أقصى.

نداء الوطن / ألان سركيس

أوضح أنه في حال اتفقت المكونات المعارضة مع بعضها البعض فإنها قادرة على فرض شروطها على الإستحقاق الرئاسي وربما إنتخاب رئيس تطمح إليه غالبية الشعب اللبناني، وأمام هذا الواقع الذي سيتحوّل مريراً، فإن النواب التغييريين أمام فرصة تاريخية لإنتخاب رئيس سيادي وإصلاحي، لكن اللافت هو أن إجتماع الإثنين الماضي في مجلس النواب شكّل نواة كتلة ربما تتفاهم على المواضيع الكبيرة وعلى رأسها الملفات السيادية والإصلاحية. وفي السياق، فإن الشعب الذي انتخب هؤلاء النواب يشجّعهم على استكمال هذه الخطوات، وإذا كان النائب مارك ضو مثلاً يشكّل رأس حربة إصلاحية وسيادية ولديه مواقف واضحة من الملفات المطروحة، فإن هناك علامات إستفهام تطرح حول عدد من النواب التغييريين المتهمين بقربهم من "الممانعة" ويحاولون تخريب الإتفاق مع القوى المعارضة الأخرى. وقال أن الشعب اللبناني ينتظر أن يتخذ النواب، الذين علّق عليهم آمالاً كبيرة، خطوات جريئة في الإستحقاق الرئاسي، لأنه لا يمكن فصل المطالب الإصلاحية عن السيادية خصوصاً وأن الوضع وصل إلى ما هو عليه اليوم بفعل إضمحلال الدولة. لذلك، فإن الأسابيع المقبلة مصيرية وتنتظر أن ينضم النواب التغييريون إلى مركب السياديين لمنع إنتخاب رئيس يستكمل المسيرات السابقة والممانعة.