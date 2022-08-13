روسيا اليوم

موسكو: لا مبرر لعدم دعوة الدول الغربية كييف لوقف إرهابها النووي

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تجاه الوضع في محطة زابوروجيه النووية، يثير التساؤلات.

وقالت زاخاروفا في تعليقها على اجتماع مجلس الأمن أن غوتيريش "لم يوجه أي إشارات إلى القيادة الأوكرانية، لأنه غير قادر على إدراك الواقع أو لا يريد ذلك. وإلا فكيف يمكن للمرء أن يفسر افتقاره للإرادة اللازمة بما يعني التورط في الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية".

وأشارت إلى أنه بسبب الأمين العام والأمانة العامة التي يرأسها، فشلت زيارة المهمة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه في بداية الصيف.