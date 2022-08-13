وكالة الأناضول

الإطار التنسيقي والتيار الصدري ينظمان تظاهرات في العراق

نظم آلاف من أنصار الإطار التنسيقي والتيار الصدري الشيعيين، الجمعة، تظاهرات مختلفة في عدة مدن عراقية بينها العاصمة بغداد.

ويطالب أنصار الإطار التنسيقي باحترام مؤسسات الدولة ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي، فيما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وبينما يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم في المنطقة الخضراء منذ نحو أسبوعين، احتشد أنصار الإطار التنسيقي عصر اليوم في المساحة المفتوحة المقابلة للمنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، استجابة لدعوة اللجنة المنظمة لتظاهرات "الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" التابعة للإطار.