TL

مع بدء العد العكسي لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية اعتبارا من الأول من أيلول، من المتوقع ان تتكثف صورة الانتخابات الرئاسية.

المنار

الرابعَ عشرَ من آب، يومُ الانتصارِ الذي اقتحمَ التاريخَ ولم تَنتهِ روايتُه المجيدةُ الى يومِنا هذا..

nbn

إنها الثامنة صباحا بتوقيت النصر. في الرابع عشر من آب 2006 صمتت أصوات العدوان وارتفع صوت واحد يصدح بنداء العودة...هو صوت نبيه بري... فالنصر لا يكتمل إلا بعودة أهل الجنوب الى أرضهم... ومن تهدم بيته فليسكن فوق الركام ويفترش التراب ويلتحف السماء... أليست أوصال الوطن المقطعة موصولة في شرايين القلب.

mtv

في الكنيسة المسكونية، غدا هو عيد انتقال السيدة العذراء، وفي الكنيسة المحلية اليوم كان لتحديد المواصفات الرئاسية. صاحبا تحديد المواصفات: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.

NTV

قداس في كنيسة "أبو سيفين" تحول إلى محرقة مدينة الجيزة. أول الفرضيات خلل كهربائي في أحد أجهزة التكييف أدى إلى حريق أودى بحياة أكثر من أربعين شخصا بينهم أطفال قضى معظمهم اختناقا، واخر الفرضيات استبعاد العمل الإرهابي ونجاة مصر من أتون نيرانه فيما بقي احتمال أن يكون الحريق مفتعلا.

OTV

وفي انتظار اتضاح الصورة اكثر على المستوى الرئاسي، تبقى الأنظار معلقة على ملف الترسيم، الذي يمكن أن يشق الاتفاق عليه الطريق واسعا أمام خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية، ليوضع سكة التعافي والازدهار من جديد.

LBC

افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "منصة المواصفات" لرئيس الجمهورية: "على المرشح إعلان مواقفه الواضحة من القضايا المصيرية، من مثل: السبيل الذي يسلكه لإجراء مصالحة وطنية على أسس وطنية؟ أولوياته الوطنية الإصلاحية للنهوض الإقتصادي والمالي؟ المسار الذي يتبعه لضمان الكيان اللبناني ومنع بعثرته؟ كيفية العمل لتطبيق اللامركزية الموسعة؟

الميادين

أطلق مسلحون من طالبان اليوم النار في الهواء في كابول لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم بعد نحو عام من وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان، بحسب ما ذكر صحافيون من وكالة "فرانس برس".

الجزيرة

ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالهجوم "المروع" الذي تعرض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي الجمعة في الولايات المتحدة. وأعرب جونسون في تغريدة عن "روعه لتعرض سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقا علينا ألا نتوقف عن الدفاع عنه" في إشارة إلى حرية التعبير على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

العربية

أفادت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس"، بأن "ولي العهد محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس وزراء ​باكستان​ محمد ​شهباز شريف​"، مشيرة إلى أنه "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، وبحث فرص تعاونهما، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".