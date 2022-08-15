لبنان الحر

أبرق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا الحريق الذي شب في كنيسة إمبابة في مصر، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

صوت لبنان

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "بأحر التعازي من جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا بضحايا الحريق الذي حصل في كنيسة ابو سيفين في محافظة الجيزة والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين".

radio orient

أعرب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى خلال جولة على عدد من المشايخ الاعيان والمراكز الدينية في منطقة وادي التيم، عن "ثقته الكبيرة بأن تبقى طائفة الموّحدين الدروز التي طالما كانت اساسية في تأسيس الكيان والساهرة دوماً على قيام الدولة وتطبيق القوانين، نقطة الارتكاز الوطني ومساحة التلاقي والوصل بين جميع مكوّنات هذا البلد وعائلاته الروحية.

اذاعة النور

في موازاة "منصة المواصفات"، تبدو منصات أخرى في حال تعثر، من الإصلاحات الإقتصادية التي يطلق في شأنها المفاوض والمفوض سعادة الشامي ناقوس الخطر حيال التباطؤ او التلكؤ في بنود الإصلاح، إلى ملف الكهرباء الذي يضغط أكثر فأكثر، إلى ملف التربية الذي دخل في سباق مع الوقت مع اقتراب فتح المدارس والجامعات.

صوت المدى

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدم له التعازي بضحايا الحريق الذي استهدف كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية.