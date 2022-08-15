تعرضت حافلة إسرائيلية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس، أدى لإصابة 10 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة. ووقعت العملية في الشارع الواقع غرب المسجد الاقصى عند باب المغاربة، وأن مدينة القدس تشهد استنفارا أمنيا إسرائيليا. وذكرت أن مطلق النار فر من المكان باتجاه بلدة سلوان وأن الشرطة الإسرائيلية تبحث عنه.

مددت سلطات الاحتلال القضائية، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس المحتلة، الليلة الماضية، الشاب أمير صيداوي (25 عاما)، حتى يوم الإثنين 22 آب الجاري. وقد أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص من بينهم اثنان بحالة خطيرة. وذكرت مصادر أمنية، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الصيداوي لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني.وأن أحدا لم يعرف بنية الصيداوي تنفيذ العملية ووفقا لتحقيقات الاحتلال فإن الصيداوي نفذ العملية بنفسه وبدافع شخصي و"لم يرسله أحد لذلك، ولم يشارك أحد في التخطيط أو التنفيذ". وكان الصيداوي قد أدين بملف جنائي، وصدر حكم ضده بالحبس لمدة ثمانية أعوام في العام 2015.وخرج الصيداوي من السجن قبل استكمال ثلثي مدة العقوبة، بعد أن قررت لجنة الإفراجات المشروطة أنه "خضع لعلاج شمل المشاركة في ورشة لإدارة الغضب والسيطرة عليه"، بحسب موقع "واينت". وقال رئيس الحكومة

الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، "إنه مهاجم وحيد، من سكان المدينة ومن اصحاب السوابق".

أشادت حركة المقاومة الإسلامية ("حماس") بـ"عملية إطلاق النار البطولية" من دون أن تتبنّاها رسميًا، معتبرة أنها "رد على جرائم الاحتلال في غزة ونابلس". واعتبرت، أن "العملية تتجلى فيها الصورة الحقيقية لواقع الشعب الفلسطيني المتمسك بخيار المقاومة والوفي لوصية الشهداء".

ألغي مؤتمر كان سيعقد في إسرائيل، في أيلول المقبل، بمناسبة سنتين على "اتفاقيات أبراهام" بعدما رفض مندوبو دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست. وأكد ذلك وزير التعاون الالتعاون الإقليمي، عيساوي فريج،ونقل مندوبو الدول العربية الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر رسائل إلى إسرائيل، قالوا فيها إنهم يتخوفون من أن مشاركتهم في مؤتمر كهذا ستعتبر تدخلاً في المعركة الانتخابية، وإثر ذلك قررت إسرائيل إلغاء المؤتمر. واعتبر فريج، الذي تظهر الاستطلاعات أن حزب ميرتس الذي ينتمي إليه قد لا يتجاوز نسبة الحسم، أن وزارة التعاون الإقليمي ستحاول عقد مؤتمر بديل بعد انتخابات الكنيست.

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، أنه قرر الدخول إلى المعترك السياسي وخوض انتخابات الكنيست من خلال انضمامه إلى قائمة "كاحول لافان – تيكفا حداشا" بقيادة بيني غانتس وغدعون ساعر. وسيطلق على القائمة الجديدة تسمية "المعسكر الوطني".وجاء في بيان صادر عن الجانبين أنه "سيقود المعسكر الوطني وزير الأمن، بيني غانتس، وسيوضع وزير القضاء، غدعون ساعر، في المكان الثاني، والميجور جنرال غادي آيزنكوت في المكان الثالث".