أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن تحليق مكثف للطائرات الحربية الصينية بينها مقاتلات Su-30 روسية الصنع قرب أجواء الجزيرة، واقتراب 6 سفن صينية من مياه تايوان.

اقتحم متمردون مفترضون معسكرا للجيش في كشمير الهندية مما أدى إلى مقتل 3 جنود واثنين من المهاجمين كما أفادت الشرطة الخميس قبل خمسة أيام من الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال الهند.

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز،أن سفينة "عبد الحميد خان" ستستكمل أنشطة التنقيب شرق المتوسط في غضون 45 - 60 يوما.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون أضخم من "خطة مارشال" وستكلف المليارات، وأكد أن موضوع إبرام السلام هو من اختصاص الأوكرانيين فقط.

قال مصدر في قوات الاستطلاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، إن عناصر قواته عثروا أثناء تنفيذهم مهمات استطلاع على جثث محترقة تركها جيش أوكرانيا بالقرب من مدينة سوليدار. وأن الجثث المحترقة متناثرة بالقرب من الحفر التي يخلفها القصف المدفعي. وشدد المصدر على أن عناصر الجيش الأوكراني قاموا برش جثث هؤلاء القتلى بالوقود وإضرام النار فيها أثناء الانسحاب.

اعتبر رئيس سلوفينيا بوروت باهور، أن استمرار النزاع في أوكرانيا لفترة أطول من المتوقع، قد يؤدي إلى امتداد التوتر من هناك إلى الجنوب وإلى غرب البلقان.