بدأت مديرية الأمن العام الأردني تنفيذ عمليات نوعية في مكافحة المخدرات في المناطق الشمالية الشرقية في الأردن. ويشارك في تنفيذ العملية قوات الدرك، وقيادة شرطة البادية الملكية، وإدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع المديريات والإدارات الأمنية المختصة.وأعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات ,تمكنت من ضبط أخطر مطلوب بتجارة الكوكايين في عمان.

قال مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إنه تمت ملاحظة تلوث محدود بمادة زيتية في منطقة رصيف ميناء الحاويات، وأن العمل جار على معالجة التلوث.

رفع أمين عام الكتلة الصدرية في العراق، نصار الربيعي، دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث وطالب بحل مجلس النواب,بسبب "وجود مخالفات دستورية".فيما جدد مجلس القضاء الأعلى في العراق،تأكيده على عدم امتلاكه صلاحيات حل مجلس النواب بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بذلك.

هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبر حساب المقرب منه "وزير القائد" قادة "الإطار التنسيقي" واتهمهم بـ"الفساد", وتوجه الى العراقيين بالدعوة الى تظاهرة تحد وقال: أعول عليكم وأتوسم منكم الشجاعة وعدم الخذلان،، وذلك من خلال مظاهرة سلمية مليونية موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه للتوجه إلى العاصمة بغداد الحبيبة وإلى ساحة التحرير ثم إلى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حبا بالعراق، حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرر وبأصواتكم العالية التي تهز عروش الأشقياء ثم العودة إلى منازلكم سالمين آمنين".

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا بخصوص الحريق الذي نشب في كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.واوضحت انه "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى في حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية, وأفادت الكنيسة القبطية في مصر بمصرع 41 شخصا، وإصابة آخرين.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن "الحلول لأزماتنا لن تأتي إلا بحكومة توافق أو الذهاب إلى الانتخابات". وفي عيد الجيش، قال البرهان: ان "الجيش لن ينحاز لأي طرف".وان "القوات المسلحة ستستجيب إلى تطلعات الشعب السوداني المشروعة في نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة".

حظي رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، بتأييد واسع في أحدث استطلاع للرأي للعودة لمنصبه مرة ثالثة، حال توصلت الأطراف السودانية لاتفاق سياسي، بحسب ما ذكره "سودان تريبيون".و ونال فيها عبد الله حمدوك تأييد 1379 مشاركا بنسبة بلغت 66.78% تلاه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الذي دعمه 140 مشاركا بنسبة 6.69%.