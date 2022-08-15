اللواء – غاصب المختار

قال أنها انفتحت بسرعة قياسية ملفات مهمة كانت في ترتيب أدنى، كان أبرزها حصول أحد المودعين في أحد المصارف على جزء من وديعته بالقوة ولو دفع ثمن فعلته مدة غير معلومة بعد في السجن. وهو ما طرح مجدداً للبحث ضرورة إيجاد حل لأزمة حقوق المودعين بما يرضيهم ويرضي المصارف، إذ لم يعد جائزاً أن تبقى ملايين دولارات المودعين أسيرة وضع المصارف المتعثر داخلياً والمرتاح خارجياً بعد تهريب كميات كبيرة من أمواله للخارج. الملف الآخر الذي انفتح بعدما نام أشهراً ترسيم الحدود البحرية، بعد التطورات العسكرية التي شهدها الملف، التي أسهمت في إعادة إطلاق حركة الوسيط الأميركي، الى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي قال عنه نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب انه أخّر الرد الإسرائيلي على عروض لبنان للتفاوض. الحدث الثالث المهم سياسياً، لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بوفدٍ قيادي من حزب الله، كرّس التواصل غير المباشر بين الطرفين ، كما كرّس معادلة "تنظيم الخلاف" بين الطرفين. وثمّة حدث عاد للواجهة وهو تحريك رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين السوريين لهذا الملف الساخن. ولفت إلى أنه بين الانفراجات المحدودة المرتقبة على صعيد ترسيم الحدود، ومعالجة انقطاع الكهرباء بالمعونة العراقية، ومتابعة اللجان النيابية بحث مشاريع الموازنة العامة وقوانين الاصلاحات المطلوبة من البنك الدولي، تمهيدا لإقرارها في جلستين مرتقبتين قبل نهاية آب أو بداية أيلول كما قالت مصادر نيابية، فإن ثمة مخاوف كبرى من انفجارات أمنية نتيجة تأزّم الوضع المعيشي وتحليق سعر الدولار ومعه أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية، وهو ما نبّهت منه أكثر من جهة سياسية وأمنية ونقابية ومهنية بعد حادثة اقتحام مصرف "فيدرال بنك"، كما ان هناك مخاوف من إحتمال عدم توصل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الى حلول سريعة كما يراهن البعض، نتيجة "غموض" الموقف الإسرائيلي وربما سلبيته من العرض اللبناني، وعدم تقديم الوسيط الأميركي مقترحات معقولة ومقبولة تراعي الطرفين المتفاوضين، ما يمكن أن يؤدي الى توتر عسكري ولو محدود، أو توقف المفاوضات مرة أخرى لحين إيجاد المخارج والحلول، أو لحين إجراء الانتخابات الإسرائيلية، وهنا تكبر المخاوف في حال وصل المتطرفون بقيادة بنيامين نتانياهو الى الكنيست.

الجمهورية – د. فؤاد زمكحل

أوضح أن الإستراتيجية المبطّنة الهادفة إلى قطع المواد الأساسية، وخلق سوق سوداء موازية، وتحقيق الأرباح الخيالية، ومن ثم ارتفاع الأسعار من دون ردة فعل، أعطت لسوء الحظ مردوداً باهظاً على الإستثمار لمن يتلاعبون ويُتاجرون بحياة وحقوق اللبنانيين الأساسية والإنسانية. ويُمكن استعمال هذه الضغوط في أي وقت لأغراض سياسية، ومتاهات معينة وحتى استحقاقات مقبلة، لخلق الفوضى واستبعاد المواطنين من الأمور الجوهرية الراهنة والتركيز على حقوقهم البديهية والإنسانية المخطوفة عمداً.