وكالة الأناضول

السودان.. قوى مدنية وسياسية تتفق على 4 محاور للفترة الانتقالية

أعلنت "قوى الحرية والتغيير- مجموعة التوافق الوطني" في السودان، الأحد، عن توافق قوى سياسية ومدنية ومجتمعية على 4 محاور أساسية للفترة الانتقالية.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة "التوافق الوطني" مني أركو مناوي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم.

وأفاد مناوي: "توافقت هذه القوى على الجلوس، ووضعت عددا من الأوراق للنقاش وتوصل الجميع إلى 4 محاور أساسية وهي مشروع الإعلان السياسي، والإعلان الدستوري للفترة الانتقالية، ومعايير اختيار رئيس وزراء الحكومة المدنية، ومهام الحكومة الانتقالية".

وتابع: "جلسة اليوم ناقشت الإجازة المبدئية للإعلان الدستوري، وغدا ستتم الإجازة النهائية بمشاركة كبيرة من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية".

وذكر أن أبرز المشاركين في النقاشات الأساسية هم "قوى الحرية والتغير – التوافق الوطني، الطرق الصوفية، الإدارات الأهلية، مجلس الكنائس السودانية، الحركة الشعبية -شمال ب، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي، لجان المقاومة".