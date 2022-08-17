الجمهورية – طوني عيسى

قال إنه لم يعد هناك كثيرٌ من الحظوظ لتوقيع اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل في الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديداً قبل أيلول، كما توقَّع الكثيرون. ويتذرَّع الإسرائيليون بأزمتهم السياسية الداخلية لتبريرالتأخير. وأوضح ان الذريعة التي يعلنها الوسط السياسي في إسرائيل هي أنّ حكومة يائير لبيد في وضعية الانتقالية، وتالياً انّها ليست مؤهّلة لاتخاذ قرارات حسّاسة من نوع التنازلات المفترضة على الحدود مع لبنان، بما فيها من ثروات من الغاز والنفط. ولفت إلى ان الإسرائيليين سيكونون أمام أحد احتمالين: الأول هو المغامرة ببدء الاستخراج، من دون اتفاق مع لبنان، ما يقود حتماً إلى انفجار كارثي للوضع الأمني والعسكري في بقعة الغاز وربما أوسع منها بكثير. وهو أمر لا يتحمَّله الإسرائيليون. أما الثاني فهو تأجيل الأمر أسابيع أخرى لتبيان نتائج المفاوضات في فيينا. وفي الخضم، يمرّ استحقاقهم الانتخابي وتتشكّل حكومة جديدة، ما قد يفتح الباب لمعطيات جديدة. وهذا الخيار ربما يكون الأرجح.

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

أوضحت أن مصرف لبنان تابع خطّة سحب يده من خلال "صيرفة" في عملية استيراد المحروقات، اذ بعد أن كان المستوردون يستحصلون على نسبة 85% من فاتورة المحروقات المستوردة وفق دولار صيرفة و15% وفق سعر السوق السوداء، أجرى تعديلاً إضافياً أمس وباتت النسبة 30% من السوق السوداء و70% من "صيرفة" وهكذا سيتابع مصرف لبنان اعتماد تلك الآلية، لتصبح عملية الإستيراد وفق سعر الدولار الموازي بنسبة 100%.