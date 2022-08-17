وكالة الأناضول

أنقرة: لا تطورات جديدة بخصوص توريد "إس-400" من روسيا

أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، عدم وجود تطورات جديدة بخصوص توريد أنظمة "إس-400" من روسيا.

وقال مصدر رسمي في الهيئة: "لا تطورات جديدة، والملف مستمر حسب الاتفاق الأصلي". يذكر أن تركيا تسلمت دفعة من أنظمة "إس-400" للدفاع الجوي من روسيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أمريكا: تلقينا رد إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي وندرسه

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تلقت رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالاتفاق النووي وتدرسه.

ونقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم الوزارة قوله: "تلقينا تعليقات إيران من خلال الاتحاد الأوروبي ونقوم بدراستها. نحن نشارك الاتحاد الأوروبي وجهات نظرنا".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن أمريكا وافقت بشكل شفهي على اقتراحين لإيران. كان مقرراً إرسال المقترحات النهائية بحلول منتصف ليل أمس. وفي وقت سابق، قالت إيران، إنها قدمت ردها خطياً على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.