نداء الوطن 8/8/2022

"موتو جي بي": بانيايا يفوز مجددا"

فاز الإيطالي فرانشيسكو باتيايا "دوكاتي" بجائزة بريطانيا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتوجي بي" فيما احتل متصدر الترتيب العام وحامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو المركز الثامن لكنه احتفظ بالصدارة.

رالي فنلندا: الفوز لتاناك والصدراة لروفانبيرا

تمسك الاستوني اوت تاناك سائق هيونداي بتقدمه البسيط في رالي فنلندا المرحلة الثامنة من بطولة العالم للراليات ليفرمل أي محاولة من متصدر الترتيب العام صاحب الأرض كالي روفانبيرا .