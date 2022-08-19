لبنان الحر

أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن زيادة التعرفة على الاتصالات يمكن ان ترفع التعرفة من خلال مرسوم استثنائي يوقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ان يعدل في وقت لاحق، وليس ضرورياً ان تقر الزيادة في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الجمعة.

صوت لبنان

الجميّل وحنكش يطلبان من اتحاد بلديات المتن الشمالي المساهمة في تأمين المازوت للحد من انقطاع المياه عن المنطقة

بعد مرور اشهر على التقنين الحاد الذي تشهده قرى وبلدات قضاء المتن، طالب النائبان سامي الجميّل والياس حنكش اتحاد بلديات المتن الشمالي المساهمة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في تأمين مادة المازوت المطلوبة لتشغيل محطات التوزيع الواقعة في المتن للحد من التقنين وتسهيل حياة السكان والأهالي.

radio orient

تكاد كلمة مواصفات أن تكون الأكثر تداولًا، في هذه المرحلة، لارتباطها بالكلام على انتخابات رئاسة الجمهورية وبالذات على المرشحين و«المواصفات» المفترض أن «يتحلى» بها كل منهم.

إلا أن ما يراه طرفٌ من الأطراف «حلواً» مطلوباً في المرشح الرئاسي قد يراه طرفٌ آخرُ «مرّاً»، والعكس صحيح.

اذاعة النور

غداة لقاء الأمس الذي جمع الرئيسيْن ميشال عون ونجيب ميقاتي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس الجمهورية سيعطي جواباً للرئيس المكلف تشكيل الحكومة خلال لقاءٍ جديد يعقد اليوم في قصر بعبدا.

صوت المدى

العامري يحمل مبادرة مرنة على باب الحنانة: إمكانية تغيير السوداني

مع نهاية الدوام الرسمي اليوم الخميس ستنتهي مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي منحها للسلطات القضائية لحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة جديدة.