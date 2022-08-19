اللواء – كارول سلّوم

تناولت الملف الحكومي وقالت برز التوافق على ضرورة تشكيل الحكومة من خلال الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري في بعبدا بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي والذي ستكون له تتمة في القريب العاجل. وفي المعطيات ما من بوادر جديدة إنما إدخال تبديل من هنا وهناك مع المحافظة على بعض الثوابت في الأسماء والحقائب، وما فهم أن التعديل قد يطال ثلاثة حقائب. وأضافت أنّه على ما يبدو فإن أكثر من سبب دفع إلى تفعيل العجلة الحكومية: قد تكون الخشية من مسألة الصلاحيات المرتبطة بحكومة تصريف الأعمال في حال وقع الفراغ الرئاسي والأمر متوقع، وقد تكون الحاجة أساسية لقيام حكومة مكتملة الأوصاف تأخذ قرارات ضرورية. وفي معظم الأحوال، فإن انطلاقة لقاءات للتأليف أفضل من بقاء الملف معلقا.

وتقول مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أنه من الصعوبة القول إنّ هذا الملف سيصل الى خواتيمه المرجوة،

وتكشف أنّ البحث أمس تركز على التفاصيل حول هوية أسماء الوزراء البديلة والآلية التي تعتمد، لكن ما من شيء محسوم أو نهائي بعد في انتظار خلاصة النقاشات، معربةً عن اعتقادها أنّ هذه النقطة بالذات غير واضحة والكلام يكثر عن أسماء وسطية تحظى بتوافق الرئيسين عون وميقاتي، وهنا لا بد من رصد الاجتماعات المقبلة لمعرفة ماهية الآلية التي سيصار إلى اعتمادها. وتؤكد ان ما من سقف زمني لملف تأليف الحكومة إنما التأخير أيضا له تداعياته، وترى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يمنحا مهلة محددة لاتصالاتهما لكنها لن تكون مفتوحة التوقيت، ولم يتحدثا عن تنازل معين ولذلك فإن الشكوك ترتسم حول المخرج الذي سيتم التفاهم عليه لتأليف الحكومة.